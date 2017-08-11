Посол закликав лідера німецьких лібералів відмовитись від заяв щодо Криму

Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав лідера німецької Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера відмовитись від заяв про "заморожування" питання деокупації Криму

Про це він заявив в коментарі "Таґесшпіґель".

7 вересня запланована персональна зустріч Мельника і Лінднера, на якій йтиметься про російську анексію Криму у 2014 році.

"Я чітко відзначатиму, що ані український уряд, ані мої співвітчизники не розділяють прогноз Лінднера щодо неможливості реінтеграції Криму", - заявив Мельник.

Він наголосив, що об'єднання півострова з Україною можливе у найближчому майбутньому, якщо буде продовжений тиск світу на Росію.

Мельник назвав спробу Лінднера "зробити крок на зустріч кремлівському панові" недоречною і контрпродуктивною.