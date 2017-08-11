- Суд повторно відклав розгляд апеляції глави Мінфіну щодо його позапланової податкової перевірки10:36
- В КИЕВЕ АРЕСТОВАЛИ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ПЬЯНЫМ УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ В БОЛЬНИЦЕ ГРАНАТЫ10:16
- СЫТНИК ЗАЯВИЛ О НЕХВАТКЕ КАДРОВ В НАБУ09:55
- СААКАШВИЛИ ПОХВАСТАЛСЯ, ЧТО ПРИЕХАЛ НА ОТДЫХ В ВЕНГРИЮ09:37
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие09:14
- Путин едет в Крым: стало известно о планах президента России08:57
- Міністр юстиції закликав об'єднати земельний кадастр і реєстр нерухомості08:31
- Американский дипломат рассказал, почему Украине стоит предоставить оружие08:16
- МИД Украины пояснил упрощение катарских виз для украинцев07:56
- У Туреччині видали ордери на арешт 35-ти журналістів07:24
Суд повторно відклав розгляд апеляції глави Мінфіну щодо його позапланової податкової перевірки
Апеляційний суд Києва переніс на 16 серпня розгляд апеляційної скарги міністра фінансів України Олександра Данилюка про призначення йому позапланової податкової перевірки за 1998-2016 рр.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з суду в четвер, рішення прийнято в зв'язку з не надходженням матеріалів справи з Печерського райсуду Києва.
"Сьогодні розгляд моєї скарги в Апеляційному суді Києва щодо неправомірного рішення Печерського суду на підставі неправомірного поводження прокурора в черговий раз перенесли. Тепер на 16 серпня. Ніяк не можуть довезти матеріали справи з Печерського суду (мабуть літні затори на дорогах або відправили пташиною поштою). Виглядає як скоординована робота - намагаються не дозволити мені захистити свої права", - написав О.Данилюк на своїй сторінці в Фейсбук в четвер.
Раніше суд уже переносив розгляд зазначеної справи з цієї ж причини 7 серпня.
Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 липня ухвалив ухвалу про призначення Державної фіскальною службою (ДФС) позапланової документальної перевірки О.Данилюка на предмет дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998-го по 2016 рр. Документ був прийнятий за клопотанням прокурора департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури в зв'язку з депутатським зверненням. Згідно з текстом визначення в реєстрі судових рішень, цей департамент здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 4 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків).
Раніше народний депутат з коаліційної фракції партії "Народний фронт" Тетяна Чорновіл повідомила про подачу депутатського звернення генпрокурору Юрію Луценку з проханням розслідувати наявні, на її думку, істотні розбіжності між доходами і витратами О.Данилюка в 2010-2014 рр., коли він очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ при адміністрації президента.
Як стверджує депутат, згідно з наявною податковою інформацією про доходи, глава Мінфіну отримав в ці роки з законних джерел 556,16 тис. грн, однак придбав у власність житловий будинок площею 290 кв. м і, за попереднім договором купівлі-продажу вартістю 2,054 млн грн, автомобіль БМВ Х5 2008 року в. У 2014 році А. Данилюк розмістив на рахунках Укрсоцбанку 519,67 тис. грн.
У свою чергу, глава Мінфіну категорично відкинув звинувачення в несплаті податків, пояснивши розбіжності між його доходами і витратами в 2010-2014 рр. своєю роботою в приватному бізнесі в попередні роки. Він оскаржив ухвалу суду, вважаючи незаконними дії прокуратури і судді, але одночасно попросив ДФС максимально швидко провести його податкову перевірку, щоб не створювати загрозу випуску єврооблігацій, переговорам з МВФ і бюджетному процесу.
Источник: ua.interfax.com.ua
Теги: Донбасс, суд, апелляция, МВФ
- Американцы в ужасе от украинской детской порнографии
- В США главу компании приговорили к 10 годам тюрьмы за продажу военной техники России
- Громкое дело Полански. Калифорнийский суд отклонил апелляцию
- Над Кремлем сгущаются тучи: за сбитый Боинг Путина и его окружение будут судить в США
- Банду квартирных аферистов отправили за решетку
- "Шахтер" просит Лозаннский суд ускорить рассмотрение апелляции по делу Рыбки
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие09:14
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- «КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ17:38
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО16:29
- У боевиков появилось мощнейшее оружие15:51
- Мать-переселенка из Горловки, бросила ребенка на попечение незнакомой женщине15:29
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе14:51
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром14:32
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:58
- Суд повторно відклав розгляд апеляції глави Мінфіну щодо його позапланової податкової перевірки10:36
- В КИЕВЕ АРЕСТОВАЛИ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ПЬЯНЫМ УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ В БОЛЬНИЦЕ ГРАНАТЫ10:16
- СЫТНИК ЗАЯВИЛ О НЕХВАТКЕ КАДРОВ В НАБУ09:55
- СААКАШВИЛИ ПОХВАСТАЛСЯ, ЧТО ПРИЕХАЛ НА ОТДЫХ В ВЕНГРИЮ09:37
- Facebook запустил конкурента YouTube09:25
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие09:14
- Путин едет в Крым: стало известно о планах президента России08:57
- Свитолина разгромила экс-первую ракетку мира Винус Уильямс08:45
- Міністр юстиції закликав об'єднати земельний кадастр і реєстр нерухомості08:31
- Американский дипломат рассказал, почему Украине стоит предоставить оружие08:16
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Шість причин виникнення судом у ногах08:31
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- "Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"