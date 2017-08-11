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Сын Януковича судится с Нацбанком

11.08.2017 15:07
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Сын Януковича судится с Нацбанком

Сын экс-президента Виктора Януковича — Александр подал иск против Нацбанка в Печерский райсуд.

Соответствующая информация содержится на сайте Печерского райсуда, передает Украинская правда.

Иск был зарегистрирован в четверг, 10 августа.

Янукович пытается заставить Нацбанк возместить убытки. Больше никаких подробностей об этом деле нет.

Судьей, которая будет рассматривать вопрос, определена Лариса Цоколь.

Как известно, Янукович владел 100% акций Всеукраинского банка развития.

В 2015 году суд арестовал 2,75 млрд грн на счетах ВБР по делу о незаконном кредитовании железной дороги. Но в декабре 2016-го некоторым вкладчикам ВБР удалось снять арест со счетов. Среди этих вкладчиков есть Костилов О.В, который также имеет счет в МИБ.

По версии прокуратуры, в банке Януковича с 2011 года «с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием сотрудников банка». Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах, заключив также договоры займа этих средств с гражданином Яшаром Ходжаевым.

Малоизвестный житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году выкупил офисное помещение, где базировалась фирма «Танталит», владевшая резиденцией «Межигорье» Виктора Януковича.

Источник: hvylya.net



Теги: Донбасс, президент, банк, Янукович
 
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