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СЫТНИК ЗАЯВИЛ О НЕХВАТКЕ КАДРОВ В НАБУ
В Национальном антикоррупционном бюро Украины на сегодняшний день не хватает 50 человек.
Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник на брифинге в четверг, 10 августа, который транслировал телеканал NewsOne.
Глава НАБУ отметил, что заработали три территориальных управления НАБУ во Львове, Одессе и Харькове.
"За полгода, прошедшие Национальное бюро завершило процесс своего институционального становления. Заработали все три территориальных управления НАБУ - во Львове, которому уже год, и новые - в Одессе и Харькове. При каждой из этих штаб-квартир функционируют отделы детективов, специализирующихся на раскрытии коррупционных преступлений на местах. Из 700 штатных должностей НАБУ вакантными остаются всего 50", - отметил Сытник.
Как сообщал NewsOne, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что территориальное управление Бюро в Одессе начало свою работу без руководителя, потому что его не успели назначить.
Источник: newsone.ua
Теги: Донбасс, коррупция, Сытник, НАБУ
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