СЫТНИК ЗАЯВИЛ О НЕХВАТКЕ КАДРОВ В НАБУ

11.08.2017 09:55

В Национальном антикоррупционном бюро Украины на сегодняшний день не хватает 50 человек.

Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник на брифинге в четверг, 10 августа, который транслировал телеканал NewsOne.

Глава НАБУ отметил, что заработали три территориальных управления НАБУ во Львове, Одессе и Харькове.

"За полгода, прошедшие Национальное бюро завершило процесс своего институционального становления. Заработали все три территориальных управления НАБУ - во Львове, которому уже год, и новые - в Одессе и Харькове. При каждой из этих штаб-квартир функционируют отделы детективов, специализирующихся на раскрытии коррупционных преступлений на местах. Из 700 штатных должностей НАБУ вакантными остаются всего 50", - отметил Сытник.

Как сообщал NewsOne, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что территориальное управление Бюро в Одессе начало свою работу без руководителя, потому что его не успели назначить.

Источник: newsone.ua