- МИД Украины пояснил упрощение катарских виз для украинцев07:56
- У Туреччині видали ордери на арешт 35-ти журналістів07:24
- Поза всяким сумнівом, новий Верховний суд поповниться тими, хто «складав присягу» в Адміністрації президента07:06
- Сытник прояснил ситуацию с обыском у топ-судьи22:36
- Украина заработала много валюты на коровах22:05
- Мелочи, которые разрушат даже идеальные отношения21:40
- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание21:23
- Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)20:30
- Как новые счетчики на электроэнергию помогут платить меньше20:05
- Як розпізнати "нітратний" кавун: ТОП 4 поради19:20
У Туреччині видали ордери на арешт 35-ти журналістів
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні турецька влада видала ордери на арешт 35-ти журналістів і співробітників ЗМІ за підозрою в зв'язках з мусульманським проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого звинувачують в організації минулорічної спроби держперевороту, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Повідомляється, що підозрювані імовірно користувалися додатком для обміну повідомленнями, яке популярне у прихильників, які мешкають в США духовного лідера Ф.Гюлена. Журналістів підозрюють в "членстві в терористичній організації".
В рамках чергового рейду на журналістів в Стамбулі, були затримані дев'ять осіб, в тому числі Бурак Екічі, редактор турецької опозиційної газети Birgun.
За повідомленням турецької асоціації журналістів, після невдалої спроби повалити президента Реджепа Ердогана в липні 2016 року закрили близько 150 ЗМІ, а близько 160 журналістів були відправлені до в'язниці.
Також за спробу перевороту до тюрми потрапили в цілому 50 тис. осіб, а понад 100 тис. держслужбовців втратили роботу.
Як повідомляв УНН, сімнадцять співробітників опозиційної газети Cumhuriyet в Туреччині постануть перед судом за звинуваченням у допомозі терористичної організації.
Источник: unn.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, Киев, журналисты
- За расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова взялась прокуратура Киева
- "Стоп Путин, стоп война!" - в Киеве протестовали против российской агрессии на Донбассе
- Донецкие медики приняли участие в международной видеолекции
- Секреты МММ-2011. Финансовая пирамида ищет новых "лохов"
- Чем опасен для России саммит ГУАМ в Киеве
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- «КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ17:38
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО16:29
- У боевиков появилось мощнейшее оружие15:51
- Мать-переселенка из Горловки, бросила ребенка на попечение незнакомой женщине15:29
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе14:51
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром14:32
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:58
- Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»09:29
- У Туреччині видали ордери на арешт 35-ти журналістів07:24
- Поза всяким сумнівом, новий Верховний суд поповниться тими, хто «складав присягу» в Адміністрації президента07:06
- Сытник прояснил ситуацию с обыском у топ-судьи22:36
- Украина заработала много валюты на коровах22:05
- Мелочи, которые разрушат даже идеальные отношения21:40
- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание21:23
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)20:30
- Как новые счетчики на электроэнергию помогут платить меньше20:05
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Шість причин виникнення судом у ногах08:31
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский