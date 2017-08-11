В МинВОТ показали, куда долетят российские ракеты из оккупированного Крыма

11.08.2017 20:03

Россия создала в захваченном Крыму закрытую милитаризованную зону и продолжает накачивать полуостров новыми ракетами, которые угрожают территории всей Европы.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«В декабре 2015 года Черноморский флот РФ пополнился двумя малыми ракетными кораблями «Зеленый дол» и «Серпухов», оснащенных ракетными комплексами «Калибр-НК». По информации военных экспертов и сообщениям российских СМИ, указанные ракетные комплексы при использовании ракет типа ЗМ-14 (SS-N-27 Sizzler) позволяют поражать цели на расстояниях до 2500 км», – отметили в МинВОТ.

В министерстве отметили, что размещение этих двух кораблей в Крыму создаст угрозу всей территории Европы, части стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также Суэцкому каналу, который является очень важным стратегическим объектом.

При этом в МинВОТ подчеркнули, что Россия специально разместила ракеты на кораблях, поскольку наземное базирование таких ракет запрещено договорами. Сейчас оба корабля базируются на Балтийском море, однако могут переместиться в Крым в любое время.

«Российская Федерация сознательно делает ставку на корабле подобного типа, так как Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 запрещает наземное базирование крылатых ракет аналогичных ЗМ-14 по дальности, в то же время корабль-носитель таких ракет – сравнительно недорогой и пользуется преимуществом ведение огня с акваторий, где он может находиться под защитой береговых сил», – рассказали в министерстве.

Источник: ru.slovoidilo.ua