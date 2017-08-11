В полиции рассказали подробности массовой перестрелки на пляже в Полтаве

11.08.2017 14:44

На пляже в Полтаве 10 августа между отдыхающими возникла конфликтная ситуация, которая переросла в драку. Об этом сообщила полиция Полтавщины на своей странице в Facebook.

«Во время схватки двух компаний, 21-летний житель Полтавы, защищая себя и своего отца от группы нападающих, которые наносили удары и стреляли из предмета, похожего на пистолет, совершил несколько выстрелов из гладкоствольного ружья в сторону одного из нападавших. 20-летний полтавчанин скончался на месте», - сообщили в полиции.

Указывается, что еще одного 24-летнего мужчины и 7-летнего мальчика ранены и доставлены в медицинское учреждение.

«Телесные повреждения также получили сын, стрелял из ружья и его 45-летний отец», - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям «Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника», «Хулиганство, совершенное с применением оружия» и «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

В полиции заявили, что пока задержан 1 человек.

«В отношении других участников конфликта решается вопрос об избрании меры пресечения», - сообщила полиция.

Источник: facenews.ua