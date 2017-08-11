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В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮВАЛИ НОВІ ЦЕНТРИ ЮВЕНАЛЬНОЇ АПРОБАЦІЇ

11.08.2017 17:00
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В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮВАЛИ НОВІ ЦЕНТРИ ЮВЕНАЛЬНОЇ АПРОБАЦІЇ

У містах Дніпро та Харків запрацювали центри ювенальної пробації, які працюватимуть над реінтеграцією дітей у конфлікті з законом. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Заступник Міністра юстиції України Денис Чернишов зауважив, що головною метою роботи Центру пробації є надання можливості для підлітків, які вступили в конфлікт із законом, розпочати свій нормальний життєвий шлях та стати повноцінним членом суспільства

У нових Центрах ювенальної пробації підлітки проходитимуть корекційні програми з управління гнівом, керування емоціями, вирішення конфліктів, матимуть можливість для цікавого навчання та корисного дозвілля. Для них та для їхніх рідних забезпечуватиметься індивідуальний супровід, який дозволить працювати з поведінкою та взаємостосунками дитини з рідними, друзями, у школі та громаді.

Сьогодні в Україні офіційно відкрито 9 Центрів ювенальної пробації. До кінця 2017 року таких Центрів буде функціонувати 12.

На даний час Центр ювенальної пробації міста Дніпро працює з 13 неповнолітніми (12 хлопчиків та 1 дівчинка), Центр пробації Харкова – з 19 неповнолітніми (18 хлопців та 1 дівчина).

Источник: ukrainepravo.com



Теги: Украина, Донбасс, несовершеннолетний, заместитель
 
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