ВСУ отреагировали на планы Путина по размещению ПВО у границ Украины

11.08.2017 16:28

Украина отслеживает инициативу президента РФ Владимира Путина относительно использования систем противовоздушной обороны на границах Беларуси с ЕС и Украиной.

Об этом заявил заместитель начальника управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович, передает УНИАН.

Так, ссылаясь на слова начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, он заявил о том, что военные отслеживают эту ситуацию и намерены принимать соответствующие меры.

Источник: obozrevatel.com