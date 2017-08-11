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ВСУ отреагировали на планы Путина по размещению ПВО у границ Украины
11.08.2017 16:28
Украина отслеживает инициативу президента РФ Владимира Путина относительно использования систем противовоздушной обороны на границах Беларуси с ЕС и Украиной.
Об этом заявил заместитель начальника управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович, передает УНИАН.
Так, ссылаясь на слова начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, он заявил о том, что военные отслеживают эту ситуацию и намерены принимать соответствующие меры.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Донбасс, Путин, граница, ПВО
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