ЗСУ про ініціативу Путіна про ППО РФ і Білорусі: повітряні сили готові до будь-яких провокацій

11.08.2017 20:46

Повітряні сили Збройних сил України готові до будь-яких провокацій з повітря і до будь-яких форс-мажорних ситуацій по всьому периметру повітряного кордону. Про це УНН розповів прес-секретар командування повітряних сил ЗСУ Роман Юрчило, коментуючи інформацію про те, що президент РФ ініціював створення єдиної системи ППО РФ і Білорусі.

"Повітряні сили постійно несуть бойове чергування, щодоби відбувається бойове чергування. Тобто, ми по всьому периметру повітряного кордону відслідковуємо весь рух і готові до будь-яких провокацій з повітря, до будь-яких форс-мажорних ситуацій", - наголосив Р.Юрчило.

За його словами, визначені сили і засоби в системі протиповітряної оборони, у складі яких є протиракетні війська, радіотехнічні війська, підрозділи авіації, які несуть щодобове бойове чергування у визначених місцях по всьому периметру кордону повітряного простору України.

Також він розповів, що відбуваються навчання у складі міжвидових угруповань спільно з підрозділами сухопутних військ, мобільних військ, військово-морських сил з відпрацюванням різних ситуацій і моделюються різні ймовірні загрозливі ситуації.

Президент РФ Володимир Путін вніс на ратифікацію в Держдуму протокол про зміни і доповнення до угоди між Росією і Білоруссю про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі і створенні Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони двох країн.

Источник: unn.com.ua