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Государственные шахты объединят в одну национальную компанию
33 государственные шахты Украины объединят в одну Национальную угольную компанию. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает «Лига. Новости».
По словам Кистиона, Кабмин совместно с общественностью и профсоюзами разработал и одобрил концепцию реформирования угольной отрасли до 2020 г. В рамках реформы будет создано ГП Национальная угольная компания, которая объединит государственные шахты и определит, какие из них нуждаются в финансировании для дальнейшей модернизации.
«По предварительным оценкам, образование такой компании даст экономию расходов на содержание убыточных шахт на сумму 1,5 млрд грн в год. Эти средства можно будет направить на модернизацию угольных предприятий», — отметил вице-премьер-министр.
Он также заявил, что Украина ежегодно может добывать на 2 млн т угля больше, чем сейчас.
Теги: Украина, Донбасс, компания, шахты
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