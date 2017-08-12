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«Я предупредил командиров: когда подойдет наша с женой очередь в клинике, отправляюсь делать ребенка»
Киевляне Ирина и Евгений Турчак откровенно рассказали, какой сложный путь они прошли за десять лет, чтобы стать родителями очаровательного малыша.
— Когда в 2015 году муж уехал на войну в составе 95-й десантной бригады и побывал в самых тяжелых боях, я вдруг поняла: сколько же времени мы потеряли! — Ирина Турчак рассказывает свою историю очень эмоционально, как будто заново переживая те страшные для нее дни. — Если вдруг с Жорой — такой позывной моему супругу Евгению дали в бригаде и так теперь все его называют — что-то случится, я останусь одна. Почему же мы откладывали рождение ребенка?
Ирина и Евгений искренне удивляются, почему мало кто откровенно рассказывает об искусственном оплодотворении, к которому пришлось прибегнуть. В день появления их сына на свет счастливый отец написал в «Фейсбуке»:
«В марте 2014-го, когда началась война, я пошел в 95-ю бригаду ВДВ. И сразу предупредил командиров: готов воевать до упора и без отпусков, но, когда подойдет наша с женой очередь на искусственное оплодотворение (ЭКО), я отставляю автомат и отправляюсь в цивилизацию делать ребенка. Ездил два раза. Ради меня в ДАП (Донецкий аэропорт. — Авт.) отправляли БТР, потому что через двое суток нужно было быть в киевской клинике. Те обе попытки оплодотворения были неудачными. Подсобрали с женой денег, пошли еще раз на ЭКО, и вот — сегодня родился Георгий Евгеньевич (Жора-джуниор). Десять лет стараний и около 300 тысяч гривен.
P. S.: ЕСТЬ ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА — НЕТ ЗАДАЧ НЕВЫПОЛНИМЫХ. Мужики, кто естественным путем не может иметь детей, зарабатывайте деньги и делайте оплодотворение, до упора, пока не родится дите".
— Чего стесняться? — говорит Ирина. — Мы с Жорой даже не обсуждали, говорить или нет о том, как зачинали малыша. Если наш пример послужит кому-то примером, побудит другую пару пройти лечение и стать родителями, мы будем счастливы. После того как муж написал пост в Интернете, мне и ему начали задавать вопросы о клиниках, врачах, методиках. Оказалось, что проблемы с этим вопросом есть даже у некоторых наших знакомых. И появление Жоры-младшего вдохновило их пойти по нашим стопам.
Источник: fakty.ua
Теги: Донбасс, оплодотворение, зачатие, клиника
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