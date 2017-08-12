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"Какая разница, чей Крым?" Известный блогер жестко ответила либералу из РФ
В Крыму было жить не сложнее, чем в других областях Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала известный блогер Евгения Коротич, отвечая на вопрос либерала из России Олега.
Вопрос россиянина из Ярославля звучал так: "Крыму жить ведь было нелегко. Остаточный принцип, потому что много пророссийских настроений, так ведь? Почему нельзя думать вначале о людях, а потом о территориях? Это касается всех властей: и российских тоже. Какая вообще разница мне, чей Крым, главное, чтобы там было бы жить и отдыхать людям хорошо, разве не так? Я понимаю, что Вы под одну гребёнку чешете и Путина, и всех россиян. Но поверьте, это не так. Мне также, как и Вам, не нравятся милитаризм, кровь, разделение людей, ненависть между братскими странами и т.д. Но я бы в начале спрашивал людей, а не цеплялся за территории".
Коротич, в свою очередь, отвечает, что в Крыму было жить не сложнее, чем в других областях Украины.
"Никакого "остаточного принципа" не было: дороги, скажем, в Крыму были значительно лучше, чем в Тернопольской или Львовской областях. Вопросы с водоснабжением, с электроснабжением (дотационными!) Украина успешно решила. Вся инфраструктура в Крыму была такая же, как во всей стране: банки, интернациональные бренды, предприятия. Все проблемы - точно такие же, как во всей Украине. И во многом проблемы эти приносило руководство страны - то самое, за которое Крым массово голосовал", - пишет она.
Она также добавляет относительно пророссийских настроений: "Это, как мне кажется, как раз свидетельство массированной российской подготовки к аннексии. И они не настолько массовые, как вам кажется: если отъехать от Севастополя (безусловно, очень пророссийского) и заехать в Бахчисарайский район - вы найдёте совсем другие настроения".
"Думать о людях, а не о территориях" - принцип очень спорный. В вашей, Олег, стране за любые призывы к сепаратизму человеку грозит уголовный срок. К слову, сейчас, буквально на днях, оккупационное правительство впаяло многолетний срок крымскому татарину, который до "присоединения" Крыма собирал в Симферополе митинги за Украину и против "зеленых человечков" - за свою страну, против сепаратизма, то есть. Того самого сепаратизма, за который у вас сажают", - поясняет она.
"По причине абсолютной неясности, где мы "думаем о людях", а где это превращается в абсурд, такие вещи регулируются большим международным и внутренним правом. А сепаратизм является статьёй не только в России, но и во многих других странах. И Украина заявила о незыблемости своих границ в самом начале своего независимого существования. Ваша, Олег, страна тогда подписала Будапештский меморандум, в котором, Олег, гарантировала незыблемость украинских границ - в обмен на отказ Украины от ядерного оружия. Ядерное оружие Украина утилизировала, а вот у вашей, Олег, страны со своими обязательствами всё оказалось не так хорошо. Как выяснилось, она их легко может по*ерить", - добавляет Коротич.
"В Украине законодательно запрещены региональные референдумы об изменении государственного устройства и государственных границ. Где-то эти референдумы возможны или разрешаются под давлением общественности - вот, скажем, в Шотландии был. Есть только одно "но": референдум в Шотландии готовился пять лет, под него разрабатывалась масса законопроектов на все случаи решения, он проводился без участия третьей страны и при полном равенстве возможностей для агитации - никто на территорию Шотландии войска не вводил и за единую Англию агитировать не запрещал (напоминаю ещё раз, за что дали 8 лет человеку: за агитацию "за Украину" - ДО оккупендума)", - поясняет россиянину она.
По словам Коротич, то, что произошло в Крыму, - это не "мысли о народе", не "волеизъявление", не "референдум". Это вооружённая оккупация, нарушившая все международные нормы. Именно это событие сделало возможным введение российских спецслужб на Донбасс, расшатывание пророссийских настроений там и проведение совсем уж смехотворных "референдумов" на территории Луганской и Донецкой областей, повлекшее за собой масштабные боевые действия.
"В результате всего этого тысячи людей в Украине погибли. Тысячи семей остались без дома. Тысячи вынуждены были уехать с насиженных мест и превратиться в беженцев. А Крым попал под международные санкции и сидит теперь без доступа к технологиям, без нормального банковского обслуживания, без международных бизнесов и много без чего ещё", - говорит она.
"Какая разница, чей это кошелёк", - говорит вам вор. И вы, конечно, с ним согласитесь: главное же, что он потратит деньги, введёт их в экономику, обеспечит финансовое движение, ну и что, что он, а не вы. И это ничего, что в процессе вытаскивания кошелька он попытался ещё стащить с вас обручальное кольцо, сломал ногу, пару рёбер, обеспечил тупую травму головы... Вот так примерно, Олег, звучит ваше "Какая разница, чей Крым, главное, что мы все можем в него приезжать", - продолжает Коротич.
"Мы - не можем. Я не могу, сестра моя не может, многие мои друзья и знакомые - не могут. Часть - из соображений безопасности, часть - из моральных соображений. Потому что нельзя пользоваться краденым. Нельзя говорить "Я против воровства, но вот это вот краденое добро возьму попользоваться, потому что я им при прежнем владельце пользовался, привык". Ну то есть говорить-то можно, но считать себя при этом приличным человеком - не стоит. Нельзя своим визитом в Крым нарушать пограничное законодательство Украины и международные нормы. Нельзя своим приездом туда легитимизировать оккупационные власти", - делится блогер.
"Примерно так же, как нельзя красть серебряные ложечки в гостях. Даже если хозяева отвернулись. Меня так мама научила", - добавляет она.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, блогер
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