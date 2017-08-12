- Количество постов на государственной границе будет увеличено17:11
- У Росії 19-річному українцю дали 8 років тюрми за тероризм. Що про нього відомо16:12
- Археологи виявили унікальні золоті прикраси скіфської доби 15:50
- «Обрубки вместо рук, отрезанные уши»: волонтер рассказал о том, что боевики в «ЛДНР» делают с пленными украинскими воинами15:31
- В Украине может ожить еще один аэропорт14:50
- В Минобороны требуют создать для военных отдельные суды14:30
- В ГСЧС обнародовали шокирующие цифры касательно людей, утонувшим в 2017 году14:10
- ПЕНСИОНЕР ИЗ КИЕВА ОТПРАВИТСЯ В США РАДИ ДВУХ МИНУТ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ13:58
- Алкогольное опьянение станет причиной продления отпуска13:35
- МИЛЛИОНЕР ИЗ РОДДОМА: КАК ГЛАВВРАЧ ЗАРАБОТАЛА НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ12:31
Количество постов на государственной границе будет увеличено
Государственная пограничная служба намерена увеличить количество постов на государственной границе. Об этом в эфире "5 канала" рассказал глава ведомства Петр Цигикал.
"Мы планируем усиливать наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы, дополнительно создавать соответствующие посты пограничные, по европейскому варианту. Это где-то на расстоянии 15-20 километров должно быть между непосредственно пограничными подразделениями", - сказал он.
Цигикал отметил, что на сегодняшний день расстояние между пограничными постами составляет от 30 до 100 и более километров, что усложняет работу по охране границы.
На сегодняшний день основное внимание Госпогранслужбы направлено на участки общей границы с Россией, Беларусью и приднестровский участок государственной границы.
Источник: focus.ua
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пост
- Пограничники не пустили в Украину известную российскую юмористку
- Украинские пограничники пресекли попытку засыпать защитный ров на границе с Россией
- Украинец без паспорта пытался нелегально проникнуть на "родную" территорию
- Пьяный россиянин среди ночи пытался проскочить через границу
- Украинские пограничники усилили контроль на границе и попали под пули (ВИДЕО)
- Родные россияне стали ближе
- ПЛАН АВТОНОМНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ДОНБАСІ ВЖЕ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ16:51
- По меньшей мере 700 школ были повреждены или разрушены с начала конфликта на Донбассе – ООН16:24
- Работа большей части промышленных предприятий ОРДЛО не будет возобновлена никогда15:12
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК12:57
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы11:54
- ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ10:08
- «Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты09:30
- В Попасной закрыли школу: поселили туда военных08:50
- Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года18:03
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- Количество постов на государственной границе будет увеличено17:11
- ПЛАН АВТОНОМНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ДОНБАСІ ВЖЕ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ16:51
- В Израиле скончался старейший мужчина в мире16:35
- По меньшей мере 700 школ были повреждены или разрушены с начала конфликта на Донбассе – ООН16:24
- У Росії 19-річному українцю дали 8 років тюрми за тероризм. Що про нього відомо16:12
- Полиция предоставила письменные гарантии безопасности футбольных матчей в Мариуполе16:00
- Археологи виявили унікальні золоті прикраси скіфської доби 15:50
- «Обрубки вместо рук, отрезанные уши»: волонтер рассказал о том, что боевики в «ЛДНР» делают с пленными украинскими воинами15:31
- Работа большей части промышленных предприятий ОРДЛО не будет возобновлена никогда15:12
- В Украине может ожить еще один аэропорт14:50
- МИЛЛИОНЕР ИЗ РОДДОМА: КАК ГЛАВВРАЧ ЗАРАБОТАЛА НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ12:31
- Танцюючому мільйонеру заздрив весь світ, а він виявився фінансовим невдахою. Історія Джанлуки Ваккі11:12
- Названы китайские национальные принципы сохранения молодости и здоровья09:50
- У страха глаза велики: террористам на Донбассе мерещится ударный беспилотник США, — Злой одессит 07:29
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- "Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"
- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины