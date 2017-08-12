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Нацполіція по-новому шукатиме зниклих дітей
Для розшуку безвісті зниклих дітей буде створено спільні групи, до складу яких входитимуть представники ювенальної превенції та карного розшуку
Про це перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив сьогодні, 11 серпня, під час робочої наради за участю керівників департаментів превенції та карного розшуку Нацполіції, передає прес-служба відомства.
Віднині безпосередньо розшуком неповнолітніх і надалі займатиметься карний розшук, а основною функцією Управління ювенальної превенції – буде попередження випадків зникнення дітей, а також недопущення їх рецидиву.
"Прийнято рішення. Для карного розшуку - це навантаження, але, я впевнений, вони впораються із поставленими задачами. Основною ж функцією ювенальної поліції залишається превенція", - зазначив заступник глави Нацполіції, додавши, що роботу поліції в цьому напрямку буде посилено, а кожна справа з розшуку неповнолітнього перебуватиме на особистому контролі керівництва Національної поліції України.
Окрім того, під час робочої зустрічі було обговорено проблемні питання, які виникають під час розшуку дітей.
"Діти, особливо домашні, без досвіду самостійного життя, опинившись на вулиці, в будь-який момент можуть потрапити до рук зловмисників. Тому розшук зниклих дітей для нас в пріоритеті", - розповіла начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції України Лариса Зуб.
До основних завдань Управління входитиме аналіз отриманої інформації. У кожному окремому випадку працівники підрозділу проводитимуть профілактичну роботу як з дитиною, так і з особами, які займаються її вихованням.
Правоохоронці встановили, що зазвичай основною причиною, чому діти залишають домівки, є сімейно-побутові умови. Тому превентивна робота - буде одним із найдієвіших методів запобігання зникненню дітей.
Источник: espreso.tv
Теги: Донбасс, дети, Вячеслав Аброськин, Нацполиция
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