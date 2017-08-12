У страха глаза велики: террористам на Донбассе мерещится ударный беспилотник США, — Злой одессит

12.08.2017 07:29

Если бы США и поставили данный ударный БПЛА для нужд ВСУ, то не стали бы скрывать его наличие, равно как и скрыть его в наш высокотехнологичный информационный век было бы сложно.

Ни для кого не секрет, что Донбасс регулярно просматривает БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk, с недавних пор залетающий ещё и поближе к оккупированному Крыму. И, видимо, осознание факта собственной беспомощности перед разведчиком такого класса, способного просматривать на 300 км вглубь территории противника, и спровоцировало ту панику, что сейчас имеет место в рядах бравых ополченцев, информирует еizvestia.com.

Так, информационные площадки недореспублики сообщают, что по позициям террористов наносят удары беспилотные летательные аппараты, которые не видят радары бравых ополченцев и которые невозможно сбить, из-за того, что те летают на недосягаемых для ПВО высотах.

По версии “экспертов”, им противостоят ударные MQ-9 Reaper, которые, внимание, бомбят позиции не сдающихся хунте ополченцев снарядами из Болгарии. Нет, серьезно, я цитирую практически дословно, то, что вещают в пабликах так называемой «Новороссии»… или «Малороссии»… или как там они сейчас называют вот это вот всё.

Однако, смею огорчить “экспертов”, MQ-9 Reaper не может бомбить бравых ополченцев болгарскими бомбами, поскольку на вооружении он имеет ничуть не менее эффективные и высокоточные ракеты «воздух — земля» AGM-114 «Хеллфайр», или ракеты «Хеллфайр», или бомбы Mark 82 c лазерным наведением (GBU-12), или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (JDAM). Кроме того, если бы США и поставили данный ударный БПЛА для нужд ВСУ, то не стали бы скрывать его наличие, равно как и скрыть его в наш высокотехнологичный информационный век было бы сложно.

А потому – глаза у страха велики. И не удивительно. Ведь, кроме того, что RQ-4 Global Hawk регулярно бороздит воздушное пространство Украины, так ещё и вопрос с летальным оружием решается, накаляя атмосферу по обе стороны от линии фронта.

Источник: news.eizvestia.com