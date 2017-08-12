- В ГСЧС обнародовали шокирующие цифры касательно людей, утонувшим в 2017 году14:10
- ПЕНСИОНЕР ИЗ КИЕВА ОТПРАВИТСЯ В США РАДИ ДВУХ МИНУТ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ13:58
- Алкогольное опьянение станет причиной продления отпуска13:35
- МИЛЛИОНЕР ИЗ РОДДОМА: КАК ГЛАВВРАЧ ЗАРАБОТАЛА НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ12:31
- 26-я годовщина Независимости Украины. Кабмин одобрил план мероприятий11:30
- Нацполіція по-новому шукатиме зниклих дітей10:51
- ГЛАВА "УКРАВТОДОРУ" НАЗВАВ СВОЮ ЗАРПЛАТУ, КОМЕНТУЮЧИ НАДБАВКУ У 900% 10:34
- Министр соцполитики заявил, что украинцы много едят09:11
- У страха глаза велики: террористам на Донбассе мерещится ударный беспилотник США, — Злой одессит 07:29
- Бійця, з тіла якого вилучили нерозірвану гранату, доправили до госпіталю в Одесі 22:13
В ГСЧС обнародовали шокирующие цифры касательно людей, утонувшим в 2017 году
С начала года на водоемах Украины погиб 721 человек, среди которых 74 ребенка. По сравнению с данными на начало июля эта цифра существенно возросла. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций на своем официальном сайте.
По словам спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
Что касается происшествий с участием детей, как уверяют в ДСНС, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют маленьких детей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности или позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.
"Так, сразу 4 человека, двое из которых – дети 2008 и 2010 года рождения, утонули 8 августа на Кировоградщине. В тот же день в Харьковской области, на реке Уды в селе Утковка Харьковского района, местные жители подняли из воды тело 15-летнего парня", – добавляют в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, по словам сотрудников ведомства, всего были спасены 505 человек, в том числе 107 детей.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, водоем, чрезвычайная ситуация
- В Украине отсутствует легитимная Конституция
- Выборы президента. В Донбассе избирателей в спецавтобусах сопровождали агитаторы Партии регионов
- В Донецке грузинские "наблюдатели" рвутся на участки. ФОТО
- Россия готовит Украине "мерзкие провокации", крупномасштабных военных действий не должно быть - политолог
- Появится ли в Украине "донецкий Кадыров", или Как власть пытается разрешить ситуацию на Донбассе
- Порошенко оценил демократичность прошедших выборов (ВИДЕО)
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК12:57
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы11:54
- ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ10:08
- «Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты09:30
- В Попасной закрыли школу: поселили туда военных08:50
- Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года18:03
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції17:26
- Мешканці Донеччини знову стали жертвами телефонних шахраїв16:41
- У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону.11:28
- ПЕНСИОНЕР ИЗ КИЕВА ОТПРАВИТСЯ В США РАДИ ДВУХ МИНУТ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ13:58
- Алкогольное опьянение станет причиной продления отпуска13:35
- У НБУ ПОЯСНИЛИ, ЧОМУ УКРАЇНА НЕ ВИЗНАЄ БІТКОЙНИ 13:11
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК12:57
- МИЛЛИОНЕР ИЗ РОДДОМА: КАК ГЛАВВРАЧ ЗАРАБОТАЛА НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ12:31
- В ОКТЯБРЕ С ЗЕМЛЕЙ СБЛИЗИТСЯ ОПАСНЫЙ АСТЕРОИД12:15
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы11:54
- 26-я годовщина Независимости Украины. Кабмин одобрил план мероприятий11:30
- Танцюючому мільйонеру заздрив весь світ, а він виявився фінансовим невдахою. Історія Джанлуки Ваккі11:12
- Нацполіція по-новому шукатиме зниклих дітей10:51
- МИЛЛИОНЕР ИЗ РОДДОМА: КАК ГЛАВВРАЧ ЗАРАБОТАЛА НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ12:31
- Танцюючому мільйонеру заздрив весь світ, а він виявився фінансовим невдахою. Історія Джанлуки Ваккі11:12
- Названы китайские национальные принципы сохранения молодости и здоровья09:50
- У страха глаза велики: террористам на Донбассе мерещится ударный беспилотник США, — Злой одессит 07:29
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- "Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"
- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины