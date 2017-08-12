- «Обрубки вместо рук, отрезанные уши»: волонтер рассказал о том, что боевики в «ЛДНР» делают с пленными украинскими воинами15:31
- В Украине может ожить еще один аэропорт14:50
- В Минобороны требуют создать для военных отдельные суды14:30
- В ГСЧС обнародовали шокирующие цифры касательно людей, утонувшим в 2017 году14:10
- ПЕНСИОНЕР ИЗ КИЕВА ОТПРАВИТСЯ В США РАДИ ДВУХ МИНУТ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ13:58
- Алкогольное опьянение станет причиной продления отпуска13:35
- МИЛЛИОНЕР ИЗ РОДДОМА: КАК ГЛАВВРАЧ ЗАРАБОТАЛА НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ12:31
- 26-я годовщина Независимости Украины. Кабмин одобрил план мероприятий11:30
- Нацполіція по-новому шукатиме зниклих дітей10:51
- ГЛАВА "УКРАВТОДОРУ" НАЗВАВ СВОЮ ЗАРПЛАТУ, КОМЕНТУЮЧИ НАДБАВКУ У 900% 10:34
В Минобороны требуют создать для военных отдельные суды
В Министерстве обороны Украины заявили о необходимости восстановления деятельности военных судов по крайней мере в регионе проведения АТО. Арументы на брифинге в министерстве привел офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник юстиции Юрий Бобров.
По его словам, о необходимости восстановления военных судов свидетельствуют случаи «предвзятого расследования» уголовных производств в отношении военных и такое же дальнейшее рассмотрение их судами, которые находятся в районе АТО.
«Дела в отношении военнослужащих по правонарушениям, совершенным в зоне военного конфликта, должны рассматриваться, прежде всего, компетентным судом с соблюдением принципа верховенства права — беспристрастно и объективно. И скажите, может ли суд общей юрисдикции — районный или городской — который в определенной степени находится под информационным влиянием противника, объективно рассмотреть дело в отношении военнослужащего?» — задал риторический вопрос офицер.
Уже разработанный законопроект о восстановлении военных судов предусматривает создание около 12−14 гарнизонных судов, Военного апелляционного суда и Военной палаты Верховного Суда.
В перспективе в юрисдикцию военных судов должны быть переданы и дела по амнистии участников незаконных вооруженных формирований.
Источник: fakty.ua
Теги: Донбасс, суд, военные, Минобороны
- В Донбассе у семей военных суд отобрал квартиры
- Российских ГРУшников признали виновными, им грозит по 14 лет тюрьмы
- Командир части в Донецке незаконно продал здания военного городка
- На вопросы отвечает юрист. Часть 281
- В Краматорске осудили мать, по чьей вине умер годовалый ребенок
- Российский суд отпустил мариупольчанина с Arctic Sunrise
- Работа большей части промышленных предприятий ОРДЛО не будет возобновлена никогда15:12
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК12:57
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы11:54
- ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ10:08
- «Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты09:30
- В Попасной закрыли школу: поселили туда военных08:50
- Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года18:03
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції17:26
- Мешканці Донеччини знову стали жертвами телефонних шахраїв16:41
- «Обрубки вместо рук, отрезанные уши»: волонтер рассказал о том, что боевики в «ЛДНР» делают с пленными украинскими воинами15:31
- Работа большей части промышленных предприятий ОРДЛО не будет возобновлена никогда15:12
- В Украине может ожить еще один аэропорт14:50
- Ученые предупредили об опасности спиннеров14:40
- В Минобороны требуют создать для военных отдельные суды14:30
- Олю Полякову назвали самой красивой певицей Украины14:20
- В ГСЧС обнародовали шокирующие цифры касательно людей, утонувшим в 2017 году14:10
- ПЕНСИОНЕР ИЗ КИЕВА ОТПРАВИТСЯ В США РАДИ ДВУХ МИНУТ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ13:58
- Алкогольное опьянение станет причиной продления отпуска13:35
- У НБУ ПОЯСНИЛИ, ЧОМУ УКРАЇНА НЕ ВИЗНАЄ БІТКОЙНИ 13:11
- МИЛЛИОНЕР ИЗ РОДДОМА: КАК ГЛАВВРАЧ ЗАРАБОТАЛА НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ12:31
- Танцюючому мільйонеру заздрив весь світ, а він виявився фінансовим невдахою. Історія Джанлуки Ваккі11:12
- Названы китайские национальные принципы сохранения молодости и здоровья09:50
- У страха глаза велики: террористам на Донбассе мерещится ударный беспилотник США, — Злой одессит 07:29
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- "Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"
- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины