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В России устроили травлю пастора с украинским гражданством
В России устроили травлю пастора с украинским гражданством Евгения Пересветова, который 10 лет назад создал в Москве евангелическую церковь - одноименный Христианский центр "Восстановление" (ХЦВ).
Отмечается, что в начале января Следственный комитет возбудил уголовное дело против организаторов благотворительного фонда "Восстановления", которые открыли сеть приютов по реабилитации наркозависимых.
Сотрудников обвинили в незаконном удержании шестерых наркозависимых и похищении двух из них. Пятерых обвиняемых отправили в СИЗО (трех из их позже выпустили под домашний арест), двое похищенных пропали (адвокаты уверены, что их прячут в рамках программы защиты свидетелей). Остальные же наркозависимые, которые жили в приюте, рассказали, что пришли туда добровольно.
Журналисты выяснили, что фонд также был открыт Пересветовым. После скандала с фондом, эксперты предположили, что дело против сотрудников ребцентра было возбуждено именно для давления на ХЦВ.
Через полгода следователи добрались и до Пересветова. 11 августа он должен явиться на допрос в Первое следственное управление ГСУ Следственного комитета России. Ему дали понять, что на свободу после этого он не выйдет.
Пересветов рассказал, что в последние дни его несколько раз штрафовали на дороге за нарушения. Несколько раз даже просто останавливали, не выписывая штрафа.
Кроме того, эскорт из вооруженных гибэдэдэшников следил и за его женой Ольгой.
"Два-три раза в день задерживали. В последний раз Олю гибэдэдэшник, пузатый такой дядька, остановил. Она разревелась, спрашивает: ну что вам надо? Он показывает ей планшет: "Вашу машину подали в розыск. Заявитель — УФСБ России. Машина фигурирует как участвовавшая в особо опасном преступлении". И объяснил, что, когда он остановил ее машину, позвонил за инструкциями. Ему сказали: если за рулем Пересветов — штрафуйте за любое административное правонарушение. Если кто-то другой — отпускать без штрафа", - рассказал пастор.
Он подчеркнул, что подозревает, что его хотят выдворить из России.
Пересветова, по его словам, начали атаковать со всех фронтов. По информации его источника, ему отказали в виде на жительство в России (сейчас он живет в России по разрешению на временное пребывание, которое истекает в декабре 2018 года) и документы для его депортации уже готовятся.
"Неофициально в силовых структурах, свысока, мне сказали, что этот год объявлен годом борьбы с религиозным экстремизмом. Сначала запретили Свидетелей Иеговы — это секта, я не спорю. Теперь хотят запретить протестантов. Дворкин (церковный историк, деятель антисектантского движения. — Ред.) вообще хочет уничтожить все, что не православие. Когда они (спецслужбы. — Ред.) увидели связь центров реабилитации с нашей церковью — для них это было счастье. Теперь они пытаются объявить преступными и центры, и церковь", - рассказал Пересветов.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, гражданство, пастор
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