В Украине может ожить еще один аэропорт

12.08.2017 14:50

Авиакомпания "Мотор Сич" планирует запустить регулярные рейсы из Тернопольского аэропорта. Об этом сообщили в Тернопольской облгосадминистрации.

Рейсы будут исполнять на маршрутах "Киев — Тернополь" и "Киев — Тернополь — Жешув" (Польша).

Также, кроме организации регулярных рейсов, "Мотор Сич" намерена разместить на базе Тернопольского аэропорта логистический узел с техническим обслуживанием самолетов и вертолетов.