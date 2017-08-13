Аренда жилья для студентов: как найти хороший вариант и не стать жертвой мошенников

13.08.2017 22:14

В середине лета с началом вступительной кампании спрос на аренду жилья возрастает небывалыми темпами. Где лучше всего искать квартиры, чего стоит опасаться и как изменились цены за последнее время, выяснял сайт "Сегодня".

Студенческими центрами в Украине считаются Киев, Харьков, Днепр и Львов. Именно в вузы этих городов абитуриенты подают наибольшее количество заявлений. Но в общежития, как правило, попадают далеко не все иногородние студенты – попросту не хватает мест. Кому-то же наоборот хочется более комфортных условий, а не жить с несколькими людьми в одной комнате. Все это и порождает ажиотаж вокруг аренды жилья, который ежегодно застает врасплох новоиспеченных студентов и их родителей.

Сложности с общежитиями

Казалось бы, в университетские общежития должны заселять всех тех, кто поступил и нуждается в жилье. Но зачастую количество иногородних студентов в большинстве высших учебных заведений значительно превышает вместительность общежитий. Даже крупные вузы, имеющие в своем распоряжении более десяти общежитий, не могут справиться с обеспечением жильем.

В первую очередь в общежития заселяют льготные категории студентов: детей-сирот, переселенцев, инвалидов, детей шахтеров и пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и АТО. Некоторые университеты (зачастую медицинские) заселяют исключительно льготников и бюджетников. Все это только способствует росту спроса на съемное жилье.



Что ищут студенты

Вариантов для иногородних студентов масса: от обычных однокомнатных квартир до частных общежитий и комнат в квартирах пенсионеров. Тенденции поиска жилья не меняются из года в год. Каждый хочет найти что-то подешевле, с комфортными условиями проживания и нормальным месторасположением, чтобы не приходилось добираться несколько часов в учебное заведение.

Самыми распространенными вариантами для студентов по всей Украине остаются:

однокомнатные квартиры, довольно скромной площади и планировки, которые студенты обычно делят со своими знакомыми или же со случайными соседями;

комнаты в квартирах с хозяевами (как правило, такие варианты предлагают одинокие пенсионеры);

большие квартиры с несколькими комнатами, которые делят между собой сразу несколько съемщиков или целых семей;

частные общежития, условия в которых намного лучше, чем в их государственных аналогах.

"Ищут одну-двухкомнатные квартиры – небольшие. На них самый большой спрос. Если уже у людей есть деньги, то начинаются какие-то требования – например, география и расположение. На первый план выходит метро, хорошая инфраструктура. Ну и требования к качеству самой квартиры: чтобы это был более-менее современный ремонт, отсутствие советской мебели, наличие всей бытовой техники", – говорит председатель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.

В то же время предложений комнат с хозяевами-пенсионерами на рынке аренды жилья очень немного. Их чаще всего снимают, когда бюджет на аренду жестко ограничен 2-2,5 тысячами грн. "Вопрос не в том, что они пользуются популярностью – вопрос в том, что они являются вынужденной мерой. Своего клиента это жилье имеет, но таких предложений мало, поэтому о популярности говорить не приходится", – поясняет Бразас.



Как и когда лучше всего искать жилье

Идеальное жилье арендаторы обычно ищут всеми возможными способами: в интернете, через риелторов, знакомых или попросту дают объявление в соцсетях.

Сейчас все чаще именно обращаются к риелторам, в надежде, что те сразу предложат много вариантов, из которых можно выбрать то самое. Но рынок недвижимости в низком ценовом сегменте очень динамичный и конкурентный. Риелторы здесь не сотрудничают друг с другом и смогут предложить вам только несколько вариантов, которые есть у них.

"Людям, которые снимают что-то недорогое, я бы советовал полагаться только на себя и обзванивать всех, кто в интересующем вас районе предлагает хоть какие-то квартиры. Понятно, что подавляющее большинство будет риелторами, которые оставляют некие сборные образы объекта, но, тем не менее, нужно оставлять им заявки, ждать, что вам сделают предложение и очень быстро на него реагировать", – советует председатель комитета АСНУ Эдуард Бразас.

Идеальный вариант – проверенный лично или друзьями риелтор, который займется поиском. Лучше всего обратиться сразу к нескольким риелторам. При этом поиски квартиры лучше начинать заранее, до пикового сезона в августе-сентябре. Проще всего снять квартиру в период с конца весны и до середины лета, отмечает эксперт. На рынке спроса в это время практически нет, поэтому, отыскав хороший вариант, будет время все обдумать и взвесить.

Однако студентам такой заблаговременный вариант поиска жилья не подходит, ведь не все знают, в какой университет и город точно отправятся. Поэтому потом и приходится разбираться с вопросами обустройства в авральном режиме.

На что стоит обратить внимание

При аренде квартиры или комнаты нужно учитывать много факторов. Важно проверить документы на квартиру, убедиться, что жилье вам сдает именно хозяин, заключить договор аренды и обсудить все детали.

Во время поисков также следует быть бдительными из-за большого количества мошенников. Один из самых распространенных вариантов обмана – продажа баз данных с адресами квартир и номерами телефонов владельцев. Как показывает практика, информация, предоставленная в этих базах, абсолютно не соответствует действительности, а везде, где просят заплатить деньги наперед – планируют попросту вас обмануть.

"Категорически не советую какие-то базы покупать и т.д. Никаких денег наперед, никаких информационных баз, никаких "дайте денег и езжайте на просмотр" и все в этом духе. Это прямой путь быть обманутым", – предостерегает Эдуард Бразас.

Что с ценами

По сравнению с прошлым годом, цены на аренду жилья значительно поднялись. Сегодня однокомнатные квартиры можно снять от 5 тыс. и выше, тогда как годом ранее было вполне реально заполучить неплохой вариант за 3,5–4 тыс. грн.

"В прошлом году цены на аренду были достаточно стабильными. В этом году начался рост, особенно это касается дешевого жилья. За 3-4 тыс. грн предложить, скорее всего, ничего будет нельзя – разве что-то очень грустное. Однокомнатные начинаются сейчас где-то от 5 тыс. и выше – рынок подрос, спрос есть. Не так много предложений и цены отличаются от прошлогодних, как минимум на 15-20% в большую сторону", – говорит эксперт.

По данным аналитиков OLX, стоимость аренды квартир в Киеве выросла с января по август этого года на 38%. Дешевле всего снять однушку в Деснянском и Святошинском районах, средние цены на них так и остались в районе 5 тыс.

В Шевченковском же районе, где разместились основные учебные заведения столицы (КНУ им. Т. Шевченко, КНЭУ, НМУ) средние цены совсем не радуют. Учитывая престижность района и большой спрос, стоимость аренды жилья за последние полгода здесь поднялась на 30%. Вместо заявленных ранее 7 тыс., сейчас средняя сумма доходит до 9-10 тыс. грн.

В Соломенском районе, где расположился университетский городок КПИ, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры чуть ниже – около 8 тыс. грн.

Вариант с арендой комнат более дешевый. Так, максимальные цены на комнаты – в Печерском районе Киева (около 4 тыс. грн). Во всех остальных районах цена приблизительно одинаковая – около 2,5 тыс. грн.

Что касается других студенческих центров Украины, можно отметить, что цены на аренду квартир во Львове и Харькове выросли на 22% и 36% соответственно. Зато в Днепре средняя стоимость жилья за последний год не изменилась.

Средняя цена на львовские и харьковские однокомнатные квартиры варьируется в пределах 4-6 тыс. грн. Комнаты в этих городах обойдутся в 1,5–2 тыс. В Днепре ситуация получше: полноценную квартиру можно найти и за 2,5-5 тыс. грн, а за комнату придется отдать около 1,5 тыс. грн.

Однако к этим ценам также стоит прибавлять оплату коммунальных платежей, которая теперь полностью за арендатором. "Сейчас все перешли на то, что коммуналка полностью ложится на арендатора. Если раньше был паритет, что счетчики оплачивают арендаторы, а постоянные платежи платит собственник, то сейчас практически во всех случаях эта сумма ложится на арендатора", – отмечает Эдуард Бразас.

Так что в поисках недорогого и комфортного по всем параметрам жилья студенты и их родители должны быть готовы к тому, что подходящие варианты придется искать долго и не раз выезжать на просмотры. Но на рынке недвижимости всегда есть множество предложений. Так что если основательно подойти к этому вопросу, новоиспеченному студенту не придется бояться остаться на улице.