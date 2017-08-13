Два века гибридной войны. Как создавалась «альтернативная Украина»

13.08.2017 21:50

18 июля 2017 года лидер так называемой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко торжественно провозгласил создание нового государственного образования — Малороссии, которая должна стать правопреемницей «несостоявшейся» Украины. Столицей должен был стать город Донецк, флагом — казацкий стяг Богдана Хмельницкого. Якобы юридическим основанием для подобного шага является то, что именно на территории "ДНР" и "ЛНР" сохранилась законная украинская власть, в то время как в Киеве её захватили самозванцы. Из всех достижений нынешней украинской власти малороссы готовы сохранить только безвиз, в случае согласия Западной Европы. Лидеры "ДНР" считают, что таким шагом им удастся прекратить «гражданскую войну».

Украинское общество с усмешкой отнеслось к подобным декларациям. Однако я бы не спешил с выводами относительно того, что решение о создании Малороссии принималось под сильными наркотиками. Несмотря на всю кажущуюся «фейковость» события, тем не менее, на него обратило внимание международное сообщество, в частности лидеры Германии и Франции — Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Малороссия стала одной из тем их телефонного разговора с Петром Порошенко и Владимиром Путиным в рамках «Нормандского формата», который состоялся 24 июля 2017 года. Немецкий и французский лидеры заявили о недопустимости подобного рода действий, создающих потенциальную угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины. Вряд ли они бы это сделали, если бы речь шла просто о бреде людей «под кайфом». Об исторических корнях «проекта Малороссия» пойдет речь сегодня.



Что же такое «Малороссия»

Термин «Малороссия», широко распространившийся еще в конце XVIII — первой половине ХІХ века, всегда трактовался по-разному. Часть украинского национального движения усматривали в нем нечто унизительное. Малороссия — это такая себе «малая Россия», проигрывающая по отношению к «великой России».

Однако примерно во второй половине позапрошлого столетия складывается иной подход к трактовке термина. Отдельные, весьма заметные члены тогдашнего политикума считали слово «Украина» продуктом творчества австро-венгерских спецслужб, заинтересованных в искусственном формировании украинской нации для того, чтобы разделить вековое славянское братство великороссов, малороссов и белорусов. Убеждение, что подъем национального самосознания украинцев — результат работы иностранных разведок и сил, враждебных России, сформировалось в российском обществе еще в первой половине ХІХ века, и усилилось после того как Галичина, находившаяся в то время под властью Вены, постепенно превращалась в культурно-политический центр украинства.

Сторонники «Малороссии» считали, что в данном термине нет ничего постыдного. По их мнению, это такая себе «ключевая», «начальная» Русь, «ядро», с которого пошло постепенное распространение русского государства. «Малороссы» считали, что только в союзе с Россией их родина добилась наибольших успехов. Они также указывали на ряд ключевых фигур в политической жизни тогдашней империи, которые будучи выходцами из Юго-Западной Руси (еще один термин для обозначения Украины) смогли добиться потрясающих успехов. Своими идейными врагами они считали «мазепинцев» — так сторонники союза с Россией называли всех тех, кто ратовал за ту или иную степень украинского самоопределения, не обязательно даже за независимость. Данный термин, производный от фамилии гетмана Ивана Мазепы, имел ту же демоническую окраску, что сегодня «бандеровцы». «Мазепинец» очернен грехом предательства, он делает небожеское дело, которое ведет Малороссию к цивилизационной катастрофе и к порабощению со стороны иностранных держав.

В противовес «мазепинцам» сторонники Малороссии называли себя «богдановцами». Данный термин — производный от имени гетмана Богдана Хмельницкого, в 1654 году вынужденного пойти на союз с Московским государством. За это он и снискал уважение «малороссов». Думаю, что именно поэтому реинкарнированная в 2017 году Малороссия в Донецке выбрала в качестве флага именно хоругвь Хмельницкого.

В ХХ веке термин «Малороссия» на продолжительное время был убран в долгий ящик, из которого его достали уже в начале нынешнего столетия. В частности, адептом малороссийского проекта выступал покойный писатель Олесь Бузина. «Я никогда не стыдился своих малороссийских корней. Мои предки тоже с Полтавщины, как и предки Гоголя. Малороссия — достойная, корневая часть Украины, сердце Руси — ее основа. Те самые десять левобережных казачьих полков, которые не поддались ляхам и унии, не предали душу и присягнули на верность православному царю. И присягу эту хранили, пока был царь!», — писал он в предисловии к книге «Воскрешение Малороссии». Под его влиянием движение «богдановцев» снова стало влиятельной силой в современной Украине. В предвоенные годы Бузина нашел немало подражателей.

В частности в 2005 году в Луганске была опубликована книга «Тарас Шевченко — крестный отец украинского национализма», главная мысль которой заключалась в том, что украинское общество исторически поделено на две части. Одну из них (националистическую) олицетворял Тарас Шевченко, которого авторы изображали в черных красках. Вторую — Николай Гоголь, поданный в книге как «гуманист», сторонник общеславянского братства и христианских ценностей.

«В своем ХІХ веке всегда, говоря о России в целом, Гоголь имеет в виду и Украину; говоря о русском человеке — имеет в виду восточного славянина. Сердце такой единой России — православное христианство», — именно так характеризовался Гоголь в издании.

В 2017 году о «малороссийском сценарии» заговорил и российский президент Владимир Путин. В частности его рассуждения относительно украинского вопроса на прямой линии с народом в июне 2017 года явно носили «малороссийский характер». Лейтмотив его речи сводился к одному: киевская власть делает все, чтобы извратить общие представления об истории, украинский народ в Российской империи никто не унижал, наоборот, его представители принимали активное участие в расширении её границ. Деятели украинского движения были патриотами именно Малороссии, ратовали за её развитие в рамках общеславянского пространства.

Заявления Путина, сделанные за месяц до провозглашения в ДНР Малороссии, заставляют усомниться в спонтанности инициатив Александра Захарченко. Вспоминаются рассуждения российского президента о Новороссии в 2014 году, мгновенно ставшие идеологией сторонников «русского мира» в те драматические времена. Вероятно, утратив надежду на создание новороссийского государства, российская элита изменила тактику, обращаясь уже к украинскому народу, которому якобы морочит голову «мазепинская» верхушка.

Как большевики подчиняли Украину

Тактику создания альтернативной, пророссийской Украины впервые использовали большевики в 1917 — 1921 годах. Их лидер — Владимир Ильич Ленин, после прихода к власти, одним из первых декретов декларировал «право наций на самоопределение». Было провозглашено, что любой народ, ранее находившийся под гнетом Российской империи, имел право провозгласить собственную независимость. Однако понятие «нация» было вторично по отношению к «классу». По убеждениям вождя, пролетариат любой страны стремится не к отделению, а наоборот к интернациональному братству народов. Поскольку государство — это инструмент насилия буржуазных классов, то в бесклассовом обществе оно должно исчезнуть, вместе с национальными границами. По мнению идеологов большевизма, по мере распространения «мирового пожара», все новые территории — бывшие страны, будут вливаться в новый союз, в котором не будет ни классовых, ни национальный противоречий.

Данная идеология была положена в основу, в том числе и украинской политики большевистской России. В декабре 1917 года её сторонникам не удалось утвердить советскую власть в Киеве, который остался верен Центральной Раде. Тогда они поспешили в пролетарский Харьков, где 12 (25) декабря 1917 года они провозгласили создание Украинской Народной Республики Советов во главе с правительством — Народным секретариатом. Создание этого, альтернативного Украинской Народной Республике во главе с Центральной Радой, государства открывало перед Лениным ряд тактических преимуществ. Прежде всего, теперь можно было всегда заявить, что военные действия в Украине — столкновение двух внутренних сил, а не вооруженное вмешательство России. Прикрываясь «фейковой» украинской советской властью, можно было вводить на украинскую территорию сколько угодно войск, объявляя их армией УНР Советов. Тактика эта сработала на первых порах блестяще — к началу 1918 года большевики захватили Киев.

Позднее данный механизм был апробирован и в борьбе против стран «Четвертного союза», с которыми в марте 1918 года Советская Россия заключила Брест-Литовский мирный договор. Согласно соглашению, российские большевики должны были полностью очистить территорию УНР, однако в восточных областях они продолжали вести боевые действия против немцев. Когда же из Берлина последовали упреки в нарушении договора, то Москва поспешила заявить о том, что она не имеет к этому никакого отношения. Договор не соблюдают граждане УНР Советов, которые его не подписывали. Однако тогда немцы не поверили подобным отговоркам и их наступление было продолжено. В конце концов Москва ликвидировала УНР Советов за ненадобностью.



Перспективы реального возрождения «Малороссии»

Таким образом, нынешний проект «Малороссия» — это гремучая смесь разных аспектов царской и большевистской политики в отношении Украины. Цели его реализации на нынешнем этапе далеко не очевидны, однако вряд ли это простое и ситуативное решение самопровозглашенных донецких властей. Поэтому к нему следует относиться серьезно. Скорее всего — это такой тактический ход, прощупывание реакции украинского общества относительно возможности сохранения Украины при полной смене нынешней политической элиты и основных направлений внешней политики государства. Кремль продолжает искать альтернативы в решении «украинского вопроса» в свою пользу и «малороссийский проект» — ничто иное, как проявление данного процесса. Думаю, подобных идей будет еще много. В то же время возможность использования альтернативного украинского государства в качестве легитимации своих действий (в частности прямого военного вмешательства) маловероятна. Большевикам в 1918 году удавалось это только потому, что старый международный порядок был разрушен, и каждый строил его исходя из своих интересов. Сегодня же мировое сообщество вряд ли проглотит тезис о «внутреннем» конфликте украинцев. Пока, по крайней мере, такой наивности не наблюдалось.

Источник: farwater.net