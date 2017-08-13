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На Киевском бронетанковом заводе использовали некачественную сталь для изготовления корпусов бронетранспортеров

13.08.2017 09:30
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На Киевском бронетанковом заводе использовали некачественную сталь для изготовления корпусов бронетранспортеров

Военные прокуроры инкриминируют злоупотребление служебным положением должностным лицам ГП «Киевский бронетанковый завод», в результате действий которых для изготовления корпусов бронетранспортеров была использована не предусмотренная конструкторской документацией сталь с низкой пулестойкостью.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Менделеев. По его словам, правоохранители считают, что в результате действий чиновников создана реальная угроза жизни и здоровью военнослужащих.

«Эти «кулибины» использовали для изготовления корпусов бронетранспортеров сталь с низкой пулестойкостью, которая не была предусмотрена конструкторской документацией», — указывает автор.

При этом, из письма гендиректора ГК «Укроборонпром» Романа Романова на имя президента от 27.06.2017, посвященного взаимодействию между госконцерном и Минобороны, следует, что «Укроборонпром» требует от военного ведомства не применять на испытаниях бронестойкости бронетранспортеров боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками.

«По мнению Р.Романова, Минобороны под различными предлогами уклоняется от закупок вооружений и военной техники, выдвигая дополнительные требования по проведению испытаний. Оказывается, функционеры концерна требуют, чтобы Министерством обороны во время испытания бронестойкости БТР-3 не использовались боеприпасы с усиленными энергетическими характеристиками», — говорится в статье.

Менделеев указывает, что по данному эпизоду уже ведется расследование в отношении руководителей «Киевского бронетанкового завода», которые вопреки технологической документации использовали сталь с более низкими характеристиками.



Теги: Донбасс, завод, сталь, бронетранспортеры
 
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