Про судову реформу та її імітацію

13.08.2017 07:50

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Мы строили, строили и наконец построили. Ура товарищи! Именно так говорил герой детской книги Чебурашка и очень похожие отзывы звучат сегодня из Администрации президента о результатах конкурса по отбору судей в Верховный Суд Украины. Но настоящим оптимистом в наше время считается не тот, кто первым кричит «Ура!», а тот, кто последним кричит «Писец!» Конечно, построили. Но что именно – тут стоит разобраться.

Итак, после оглашения предварительных результатов конкурсного отбора кандидатов в Верховный Суд президент назвал конкурс не просто успешным, а образцовым. А в Администрации президента факт подтвердили с цифрами в руках, подчеркнув, что состав суда обновился на 95%! На первый взгляд это однозначная «перемога». Как отлично мы почистили систему, ведь свои кресла сохранили всего 5% старой команды. Вот только 95% это показатель от бывших судей Верховного суда. Но на их места пришли не выпускники ВУЗов с чистым прошлым и горящими глазами, не профессиональные юристы, адвокаты и ученые, а судьи из других судов. Тем самые судьи, которые проработали в системе более 10 лет, а некоторые и более 20 лет. Плоть от плоти системы. И таких «всего-то» 80%. Новые лица? Отнюдь.

Если идти дальше по замечаниям «Громадськой Рады Доброчесності», то становится еще интереснее. Из 120 кандидатов к 30 (а это 25%) возникли серьезные претензии. Кто-то замешан в явных политических процессах, например, в осуждении Юрия Луценко или Павличенко. По ряду вопросов есть решения ЕСПЧ, дела признаны политическими… но ВККС (Высшую Квалификационную Комиссию Судей) это вообще никак не смутило. Вы этих людей хотите в Верховном Суде видеть? Кадры проверенные, они вам насудят. Политически мотивированные приговоры не единственный вопрос. У ряда судей официальные доходы с образом жизни настолько расходятся, что не заметить этого просто невозможно. О чем заблаговременно предупреждали. Но реакции не последовало.

Самая жесткая картина по кандидатам на административную кассацию – там претензии к 30% кандидатов. А это как раз тот суд, в котором окончательно рассматривают споры граждан с государством, то есть именно там мы получаем окончательный вердикт по искам на решения власти о защите наших прав. Пожелаем друг другу удачи – есть ощущение, что она нам очень пригодится.

Нет, конечно процесс отбора кандидатов нельзя сравнивать с аналогичными мероприятиями при Януковиче или во времена более древние. Земля и небо. Какая-то открытость вместо кулуарных решений, процесс достаточно прозрачен, то есть шаг вперед сделан громадный и мы можем себя с этим поздравить. Представляете при дорогом во всех отношениях Викторе Федоровиче конкурс в Верховный Суд с тестами, письменными заданиями, контролем общественности и СМИ? Я не представляю. Процесс сегодня гораздо лучше. Но почему-то в результате прозрачного и открытого процесса мы получаем те же лица, только в профиль. То есть процесс у нас уже получается красивым, а результат – прежним. Такое ощущение, что на каком-то этапе таки сыграли в старую игру имени Чечетова, под названием «Как котят». Если так, то совершенно зря. Этот весельчак плохо кончил.

Если мы говорим о результатах, то необходимо честно признать наше поражение. «Громрады доброчесності», активистов, журналистов и всех украинцев, кто требовал тотального очищения системы. Это важно сейчас – признать поражение и не обманывать себя и окружающих. Мы проиграли. Но проиграли битву. Не войну. Я далек от романтического оптимизма, скорее наоборот, но шансы еще есть. Вот о шансах и потерянных возможностях поговорим ниже.

Конкурс закончился, и мы получили 120 кандидатов в судьи Верховного Суда. Все, кто не вошел в этот список в ВС вместо выбывших не пройдет. У нас были все шансы победить на этом этапе и получить принципиально новый Верховный суд, но увы. Не получилось. Что можно сделать сейчас? ВККС отобрала 120 кандидатов в Верховный Суд, но утверждать их будет Высшая Рада Правосудия. А потом назначение подпишет президент. И именно на них, по большому счету, лежит вся ответственность за тех, кого они поставят на эти посты. Высшая Рада Правосудия может просто не подавать президенту тех кандидатов, которые, по их мнению, не подходят. Хотя бы тех тридцать человек, к которым выставили претензии представители «Громрады Доброчесності». Законом такие полномочия предусмотрены. Для отказа достаточно даже мнения ВРП, что такое назначение навредит репутации судебной системы. Другой вопрос – воспользуется ли Высшая Рада Правосудия этой возможностью?

А вот тут есть определенные сомнения. ВРП у нас есть и работает с 2015 года. И тут очень важным маркером являются дела, связанные с судьями, которые помогали Януковичу в борьбе с восстанием на Майдане. По разным оценкам в Украине насчитывалось от 330 до 350 так называемых «судей Майдана». Это те, кто запрещал акцию протеста, разрешал «Беркуту» снести Майдан, штамповал приговоры по аресту, лишению прав и запрету мирных собраний. Так вот, за два года по этим делам уволили 51 судью. То есть 15%. Остальные избежали наказания – кто по сроку давности, кто по другим процедурным моментам. И продолжают работать. Там много знакомых фамилий, я одну напомню – знаменитый любитель денег и банок судья Чаус. Он попался уже после того, как ВРП отказалась его увольнять уже на новых грехах.

Для положительного решения по назначению судьи в Верховный Суд нужно 14 голосов из 19, которые сейчас есть в Высшей Раде Правосудия. Кстати, из этих 19-ти двое – сами кандидаты. Логично для них было бы взять самоотвод ввиду конфликта интересов. Или судья Гречковский – по нему ГПУ передает обвинительное заключение в суд, а он член ВРП. Будет голосовать? За кого и на каких условиях?

Несмотря ни на что, надежда остается. Как минимум не пропустить тридцать кандидатов, которые вызвали серьезные претензии у Громрады. Ничего страшного – назначим пока 90 судей в ВС вместо 120. Для того, чтобы запустить его работу, достаточно 65 судей. Потом будем совершенствовать закон, обходить с флангов люстрации, просеивать через новые сита. Если сдаться сейчас, в процессе назначения судей в Верховный Суд – дальше будет только хуже. Не хватит сил и ресурсов отследить все апелляционные и местные суды. Верховный Суд должен был стать той вершиной, с которой пойдет лавина очищения. Рыба гниет с головы, это реальность. Напоследок обсудим, кто виноват?

Тут все на удивление просто. Практически все законы по судебной реформе, возвращению доверия к судебной системе и очищению судов поступали в Верховную Раду из Администрации Президента. И за авторством президента. И согласовывались на всех уровнях именно с президентской вертикалью. То есть вся ответственность за нынешнее положение вещей и развитие событий лежит на Банковой. И если ВРП подаст все 120 кандидатур президенту, у Порошенко будет очень неприятный выбор. Он может нарушить закон и не назначать судей, которых ему подают после «образцового» конкурса. Тем самым политически вмешиваясь в процесс. А может нарушить Конституцию и назначить «недоброчесного» судью. И убить веру людей в то, что судебную систему можно изменить с этой Администрацией. В общем, всем выйдет дешевле и спокойнее, если ВРП возьмет на себя непопулярные решения по тщательному отбору кандидатов.

Источник: glavcom.ua