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Работорговцы, пытавшиеся вывезти украинцев в Великобританию, задержаны в Литве.

13.08.2017 11:10
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Работорговцы, пытавшиеся вывезти украинцев в Великобританию, задержаны в Литве.

В Литве задержали организаторов международной сети торговли людьми, собиралась вывезти граждан Украины в Великобританию для принудительного труда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТВі", операция стала результатом сотрудничества силовиков Украины, Литвы, Великобритании и Польши.

Окружной суд Вильнюса уже дал разрешение на арест задержанных - одного украинца и трех литовцев. Им грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.

Девять граждан Украины, которых хотели вовлечь в трудовое рабство, были выявлены во время обысков в помещениях, принадлежащих задержанным.


Теги: Донбасс, работорговля, задержание
 
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