Счетчики на тепло: когда и кому устанавливать, и сколько заплатят украинцы

13.08.2017 14:55

Второго августа вступил в действие закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». Документ вносит много нового в непростые взаимоотношения граждан с поставщиками коммунальных услуг. «Народная Правда» дает ответы на самые актуальные вопросы, которые возникнут у потребителей в ближайшее время.

Домовые счетчики: устанавливаем сами, или контролируем, что установит поставщик тепла и воды

1. Правда ли, что по закону граждане за свой счет и своими руками должны оборудовать дома домовыми счетчиками воды и тепла?

Не обязательно. Местные органы власти могут принять решение и профинансировать установку за средства местного бюджета. Но если власть не захочет платить за установку счетчика, она будет осуществляться за счет граждан. Стоимость счетчика и работ по его установке распределяется между всеми жильцами дома и может быть оплачена по частям в течение пяти лет, или иного времени, указанного в соответствующем договоре. Устанавливать счетчик по умолчанию должен поставщик услуг, предупредив граждан о стоимости прибора и работ. Жители, впрочем, могут также сами установить счетчик, или же требовать от поставщика изменения условий (например, приобретение более дешевого счетчика, который соответствует стандартам). Сегодня домовой счетчик тепла стоит 45-70 тысяч гривен.

2. Должны ли граждане, проживающие в многоквартирном доме, и которые имеют в квартире автономное отопление, платить за установку счетчика домового тепла?

Да, даже если у вас автономное отопление, вы должны платить такие же взносы за установку счетчика, как и ваши соседи, пользующиеся центральным отоплением. Также они вместе с другими жителями дома будут платить взносы (абонплату) за обслуживание или замену такого счетчика.

3. Распространяются ли субсидии на уплату взносов (абонплаты) за установку и обслуживание домовых счетчиков?

Да, при начислении взносов за установку, обслуживание и замену таких счетчиков применяется законодательство о социальных нормативах пользования коммунальными услугами.

4. Когда нужно установить домовой счетчик?

Счетчики тепла поставщики тепла или граждане должны установить в течение года, то есть до августа 2018 года. Счетчики горячей и холодной воды для жилых помещений — в течение двух лет.

5. В нашем доме уже установлен домовой счетчик. Будем ли мы платить за его установку и обслуживание?

За установку, если он установлен до вступления в силу закона — нет. За обслуживание — да.

Квартирные счетчики тепла: экономим средства на приобретении

1. Согласно закону, граждане также обязаны установить квартирные счетчики как горячей и холодной воды, так и тепла. Это правда?

Действительно, закон это предусматривает. Если счетчики воды уже стали для многих обыденностью, то счетчики тепла в квартирах имеют сейчас в основном жители новостроек. Закон предусматривает, что все собственники помещений в доме должны установить у себя или узлы-распределители тепла, или приборы-распределители.

2. Чем отличаются узлы-распределители от приборов-распределителей?

Узлы-распределители, то есть счетчики тепла, присоединяются непосредственно к трубам центрального отопления в месте их входа в квартиру. В то время как приборы-распределители размещаются на всех отопительных приборах (радиаторах). И в первом, и во втором случае систему отопления нужно оборудовать также автоматическими регуляторами температуры воздуха в помещении.

3. Можно ли не устанавливать квартирные счетчики?

Квартирные счетчики (узлы распределители) можно не устанавливать, если вы на законных основаниях отсоединены от центрального отопления или водоснабжения и этот факт зафиксирован компанией-поставщиком. Также такие счетчики не устанавливаются, в случае технической невозможности. Но в таком случае необходимо устанавливать приборы-распределители. Наконец, можно не устанавливать даже приборы-распределители — когда это «экономически нецелесообразно», — отмечает закон. А вот что считать технически невозможным и экономически нецелесообразным власть еще не придумала — соответствующие нормативы только должен разработать Кабмин. В любом случае это будет касаться только владельцев квартир с «вертикальной» системой отопления. Владельцы квартир с отдельным ответвлением системы отопления в квартиру (т.н. «горизонтальная система отопления») будут обязаны установить счетчики.

4. Сколько будет стоить оснащение квартиры счетчиками?

Сегодня один счетчик тепла стоит от 2500 гривен, прибор-распределитель — от 500 гривен. Сейчас компании, которые устанавливают приборы, предлагают эту услугу (стоимость счетчика, разработка проекта и работа) за 4 500-5 000 гривен. Однако принятый закон предусматривает, что оснащение квартир счетчиками тепла или приборами-счетчиками «не требует разработки проектной документации, выдачи технических условий и других требований к установлению узла распределительного учета, согласования с государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, оператором внешних инженерных сетей, исполнителем соответствующей услуги». Итак, отныне для установки счетчика никакой разработки проекта не нужно. Единственно, что необходимо делать — следовать требованиям к установке, которые разработают в правительстве.

К какому времени нужно установить квартирные счетчики и может ли поставщик диктовать, какие именно модели счетчика можно устанавливать.

Закон дает на это гражданам три года. Так что к 2 августа 2020 все квартиры (кроме вышеупомянутых исключений) должны быть оборудованы счетчиками тепла и воды.

Относительно модели квартирного счетчика тепла (узла распределителя), то закон не ограничивает граждан в выборе. Нужно только, чтобы он отвечал стандартам. (Кстати, счетчики сертифицированные в странах ЕС, США, Канаде, Японии не нуждаются в дополнительной сертификации в Украине). Актуальный реестр утвержденных типов средств измерений можно посмотреть здесь (http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/en/services-ua/metrology-ua/regestry-metrology-ua).

Оплата: сильно сэкономить не получится

Как граждане будут платить за потребленное тепло?

Показания домового счетчика будут сниматься компанией-поставщиком ежемесячно. Если все квартиры оборудованы квартирными счетчиками, граждане будут платить по их показаниям плюс за тепло, использованное в местах общего пользования. Это тепло будет рассчитано по разнице между показателями домового счетчика и суммой показателей квартирных счетчиков и распределено между жителями, соответственно площади квартир.

2. Это правда, что даже установив квартирные счетчики тепла, граждане не смогут экономить по своему усмотрению?

Правда. Даже если вы очень уменьшите температуру обогрева квартиры, а значит получите минимальные показатели счетчика, вы не сможете платить меньше определенного минимума. Этот минимум определяется исходя из среднего потребления тепла в вашем доме согласно методике, разработанной исполнительной властью. И установлен для того, чтобы владельцы счетчиков не обогревали свои квартиры за счет соседей.

3. Как платить за тепло гражданам, не установившим квартирный счетчик на законных основаниях (технически невозможно или экономически нецелесообразно)?

Разница в показаниях домового счетчика за исключением тепла на обогрев мест общего пользования распределяется между жильцами дома в соответствии с площадью квартир. Объем тепла, который идет в таком случае на обогрев подъездов, определяется по особой методике и распределяется между всеми жителями — теми, что имеют квартирные счетчики, и теми, которые не имеют.

4. Если я установлю квартирный счетчик, я сразу же смогу экономить?

Нет. Показатели квартирного счетчика принимаются во внимание только в случае, если такими счетчиками оборудованы не менее 50% квартир. Так что пока половина ваших соседей не установит дома такие счетчики, платить вы будете за площадь, которая обогревается.

5. Это правда, что если у соседа в квартире холодно, я буду платить за это дополнительно?

Не совсем так. Если у соседа температура в квартире ниже нормы (например, 15градусив, в то время, как у вас — 18) поставщик обязан повысить ее до нормы. Таким образом, из-за увеличения температуры теплоносителя у соседа будет 18 градусов, у вас — 21). И в таком случае — но исключительно, если у вас не установлен квартирный счетчик тепла — вы действительно (как и ваши соседи без счетчиков) будете оплачивать при повышении температуры в квартире. Но, собственно это будет оплата не за соседа, а за излишнее тепло в вашей личной квартире.

Кроме того, перед тем, как повышать температуру во всем доме, поставщик должен разобраться с причинами низкой температуры в отдельных квартирах. Если окажется, что причиной является несанкционированное вторжение в систему отопления (например, несанкционированное установки дополнительных радиаторов) одним из жителей, вся плата за повышение температуры в доме ляжет на его плечи. И платить он будет, доколе не приведет систему отопления в квартире в соответствие с проектной.

6. Кто будет платить за поверку счетчиков?

Закон предусматривает, что периодическая поверка осуществляются за счет абонплаты граждан (взносов за обслуживание домового счетчика).

7. Когда это все заработает?

О сроках установки счетчиков мы уже упомянули. Но закон требует дополнительной разработки подзаконных актов и методик правительством, профильными министерствами и ведомствами. Правительству предоставляется на это полгода. В конце концов, Нацкомиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг, органам местного самоуправления нужно пересмотреть тарифы на тепло и воду с учетом требований закона. Это они должны сделать в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона.