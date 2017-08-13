Сурков через обмін Сущенка хоче вирішити свої "санкційні проблеми" - Фейгін

13.08.2017 17:10

Адвокат ув'язненого у Москві українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін вважає, що помічник президента РФ Владислав Сурков, який займається українським напрямом, пропозицією про обмін Сущенка на Агеєва хоче вирішити свої проблеми санкцій.

Про це адвокат написав у Facebook.

"Навіщо це (інформаційна атака на Фейгіна - ред.) Суркову? Ну, окрім, власне, заняття всією "українською темою" (у тому числі політв'язнів), у нього є намір повністю контролювати процес відновлення обмінів між Україною і Росією ув‘язненими з політичної тематики. Він має намір через обмін Сущенка та Агеєва вирішити свої, особисті, санкційні проблеми. Зрозуміло, Фейгін тому вельми істотна перешкода", – пише адвокат.

Як відомо, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було пред'явлено звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву. Термін утримання Сущенка під вартою був продовжений до 30 вересня.

24 червня військові Збройних сил України знешкодили диверсійно-розвідувальну групу бойовиків і взяли в полон 4 осіб, один з полонених виявився жителем Алтайського краю Росії, громадянином Росії Віктором Агеєвим. Російське військове відомство офіційно заявило, що Агеєва звільнили в запас торік у травні, а контрактну службу Агеєв не проходив.

Источник: ukrinform.ua



