Украинец пытался провезти в Польшу почти 27 кг наркотиков

13.08.2017 18:10

Украинец пытался провезти в Польшу почти 27 кг наркотических препаратов с содержанием трамадола и фентинила. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками в рамках спецоперации "Граница-2017" обнаружили наркотики, спрятанные в автомобиле Mercedes с польской регистрацией.

"Во время осуществления мер контроля служебный пес пограничников, натренированный на поиск наркотиков, среагировал на конструктивные полости иномарки, где было обнаружено 26 пакетов белого порошка. Гражданин Украины намеревался вывезти в Польшу почти 27 килограммов наркотических веществ с содержанием трамадола и фентинила", - говорится в сообщении ГПСУ.