Українець намагався завести в країну коштовні церковні предмети

13.08.2017 16:50

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Прикордонники Львівського загону спільно із митниками виявили дорогоцінні предмети церковного вжитку, які можуть мати історичну та культурну цінність, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Так, учора зранку в пункт пропуску "Рава-Руська" на в’їзд в Україну прибув легковий автомобіль "Volkswagen" польської реєстрації.

"За кермом транспортного засобу знаходився наш співвітчизник. Виходячи з аналізу оцінок ризику спільна оглядова група зініціювала проведення більш детального огляду автомобіля. Завдяки цьому рішенню, в салоні та багажнику іномарки були виявлені предмети церковного вжитку. А саме 16 ікон, 26 образів, хрестик з ланцюжком та срібні розарії в асортименті," - йдеться в повідомленні.

Наразі вилучені предмети передали працівникам Державної фіскальної служби.

Очікується прибуття експертів для проведення експертизи на предмет культурної чи історичної цінності.

Громадянина України 1968 року встановленим порядком пропущено через державний кордон.

Источник: unn.com.ua