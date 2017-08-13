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Українська соняшникова олія зайняла 40% внутрішнього ринку Китаю

13.08.2017 11:30
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Українська соняшникова олія зайняла 40% внутрішнього ринку Китаю

На українську соняшникову олію, що випускається під місцевим брендом «Цзиньлунюй», припадає 40-відсоткова частка на внутрішньому ринку Китаю. Про це йдеться у статті «Дзеркала тижня».

Зазначається, що такий успіх став можливий завдяки правильній стратегії і рекламній кампанії, зрозумілій китайському споживачеві.

Водночас імпортери української олії заробляють за рахунок частини доданої вартості, яка могла би залишатися в Україні, якби українські виробники були готові вкладати гроші не тільки у виробництво, але і в розробку національного бренду.

«Правильна стратегія в просуванні брендів може підняти ціну української продукції, дозволить вивести якісні українські продовольчі товари в категорію преміум-класу, а такі товари менше піддаються коливанню цін. Але брендування продовольства України — це серйозний виклик як для учасників ринку, так і для урядовців», – йдеться у статті.

Окрім того, за оцінками експертів і представників МінАПК, українські аграрії лише на 7,5% використовують свій експортний потенціал відносно Китаю. Він купує в Україні головним чином сировину, а не готові продукти харчування.

 



Теги: Донбасс, Китай, торговля, экспорт
 
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