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В этом году в Украине зафиксировали 12 попыток продать детей, — Нацполиция
13.08.2017 09:10
В Украине в этом году правоохранители зафиксировали 12 попыток продать детей, в четырех случаях речь шла о новорожденных.
Об этом сообщил главный оперуполномоченный Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Андрей Гаманюк, передает «Укринформ«.
«Такие позорные случаи действительно есть на территории Украины. На сегодняшний день нами с начала года задокументировано 12 фактов незаконной сделки в отношении несовершеннолетних. Из них 4 факта продажи новорожденных детей, другие — это совершенные преступления в отношении несовершеннолетних, в возрасте до 14 лет», — сказал Гаманюк.
Теги: Донбасс, дети, продажа, Нацполиция
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