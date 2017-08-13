В Киеве заработал крупнейший в Украине Паспортный сервис

13.08.2017 10:10

В субботу, 12 августа, в Киеве в тестовом режиме открыли крупнейший в Украине Паспортный сервис по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт.

Об этом сообщает пресс-служба ГП Документ.

Сервис открыли на третьем этаже универмага Украина, который расположен на площади Победы.

Его площадь составляет 1400 квадратных метров. Для приема документов, фотографирования и снятие биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций.

Получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи.

Планируется, что новый центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, в день сможет принять более 1500 человек.

Источник: ua.today