В українській оборонній промисловості назріває величезний скандал, – Мосійчук

13.08.2017 08:30

Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук спрогнозував “величезний скандал”, в оборонній галузі України.

“Схоже в українській оборонній промисловості назріває величезний скандал пов’язаний з розкраданням державних коштів які направляються на посилення обороноздатності країни і використанням не тієї марки сталі при виготовлені бронетехніки на Київському бронетанковому заводі”, – написав Мосійчук.

Політик наголосив, що у разі юридичного підтвердження цих фактів “винних слід саджати пожиттєво а краще зразу розстріляти”.

ЯК повідомляють ЗМІ, військові прокурори підозрюють, що у результаті дій посадових осіб ДП “Київський бронетанковий завод”, для виготовлення корпусів бронетранспортерів була використана не передбачена конструкторською документацією сталь з низькою кулестійкістю.

“Ці “кулібіни” використали для виготовлення корпусів бронетранспортерів сталь із низькою кулестійкістю всупереч конструкторській документації”, – повідомляє Дзеркало Тижня.

При цьому, з листа гендиректора ДК “Укроборонпром” Романа Романова на ім’я президента від 27.06.2017, присвяченого взаємодії між держконцерном і Міноборони, випливає, що “Укроборонпром” вимагає від військового відомства не застосовувати на випробуваннях бронестійкості бронетранспортерів боєприпаси з посиленими енергетичними характеристиками.

“На думку Р.Романова, Міноборони під різними приводами ухиляється від закупівлі озброєнь і військової техніки, висуваючи додаткові вимоги щодо проведення випробувань. Виявляється, функціонери концерну вимагають, щоб Міністерство оборони під час випробування бронестійкості БТР-3 не використовувало боєприпасів із посиленими енергетичними характеристиками”, – йдеться в статті видання.

При цьому, видання наголошує, що генеральна прокуратура виявила колосальну діру в оборонному бюджеті країни.

“Виявляється, що на кінець минулого року дебіторська заборгованість підприємств-постачальників перед Міноборони збільшилася втричі — на 2,4 млрд грн і відтак сягнула рекордної суми — понад 6,1 млрд грн. Що становить 11% річного фінансування. При цьому прострочена заборгованість досягла 755 млн грн бюджетних коштів”, – сказано у статті.

Источник: informator.news