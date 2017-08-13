Журналисты опровергли слова главы Минсоцполитики Ревы, что украинцы много едят

13.08.2017 09:50

«Радіо Свобода» сравнило официальные минимальные зарплаты в Украине и Германии, а также части доходов, которые граждане двух стран тратят на продукты и безалкогольные напитки, исходя из украинской и европейской официальных статистик за последний год.

10 августа министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы тратят на продукты 50% доходов, так как много едят.

Издание отмечает, что если немцы тратят на продукты 14% своих доходов, а минимальная зарплата в стране составляет € 1498 в месяц, то наименее состоятельные немцы тратят на питание от € 210. При этом украинская минимальная зарплата равна € 106 в месяц, и те, кто ее получают, тратят на продукты в среднем половину — € 53, то есть, в четыре раза меньше, чем малоимущие граждане Германии.

Согласно статистике, в Украине тратят 16% доходов на коммунальные услуги, в то время как в Германии — 35% с учетом найма жилья.

На отдых и культуру украинцы тратят 1,4% доходов, в то время как немцы — 35%.

Между тем Министерство здравоохранении Украины сообщает, что, по данным врачей, около двух третей случаев заболеваний в Украине обусловлены нерациональным питанием.

В то же время Государственная служба статистики Украины приводит данные о количестве основных продуктов, которые средний украинец употребляет в течение года. Цифры свидетельствуют, что за последние несколько лет украинцы стали меньше есть. А именно — употреблять меньше мяса, молока, рыбы, яиц и хлеба. Доля овощей почти не изменилась, а картофеля в среднем украинском рационе стало больше.

Источник: fakty.ua