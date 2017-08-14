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Цены на лекарства в Украине: озвучен неутешительный прогноз
По ряду причин снижения цен на лекарства в Украине ожидать не стоит
Как отмечает исполнительный директор ЭДК Олег Пендзин, государство уже не регулирует цены на рынке медикаментов, поэтому цены на них могут в разных регионах отличаться в зависимости от спроса и предложения.
«Если говорить в целом по ценовой ситуации, то из-за высокой зависимости от импорта как фасованных медикаментов, так и составляющих фармпроизводства, огромное влияние на цены имеет курс гривны к доллару и евро. Поэтому при любом падении курса цены сразу корректируются», — заявил он.
Эксперт уверен, что, несмотря на значительное укрепление курса гривны по отношению к доллару, нет смысла надеяться на снижение цен на рынке лекарств, так как валютные риски ее осеннего подорожания, о которых уже говорят финансисты, все равно закладываются в цену.
Напомним, правительственная программа «Доступные лекарства» увеличила количество медикаментов, которые можно получить бесплатно. Это распространяется на лекарства для страдающих от диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы.
При этом не все аптеки торопятся работать по программе — опасаются, что государство оставит их без денег или затянет выплаты. На самом деле так и есть — средства заканчиваются, а льготные лекарства пользуются большим спросом.
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, цена, прогноз, лекарства
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