Что заставляет тратить украинцев ползарплаты на еду

14.08.2017 13:40

Эксперты пояснили, откуда взялся миф о том, что украинцы слишком много едят

По их мнению, корень проблемы связан с кризисом, так как у людей сложилась привычка заедать стрессы и проблемы.

«Это дегенеративная привычка. Она идет с нами из детства, когда бабушки или мамы кормили детей перед сном, чтобы ребенок успокоился и хорошо спал. Поэтому когда взрослые едят во время стрессов, они также впадают в состояние ребенка, не хотят принимать решений. Чтобы избавиться от этой привычки, нужно осознать ее, мол, зачем она нужна, и обесценить», — считает психолог Вадим Колесников.

Также, после скандального заявления главы Минсоцополитики Аелександра Ревы о том, что украинцы едят намного больше европейцев, эксперты опровергли этот факт.

Выяснилось, что рацион украинца является практически самым скромным во всей Европе. А большая часть зарплаты уходит на еду по причине маленького размера самой зарплаты.

Последние годы, продуктовая корзина украинца дорожает быстрее, чем растет уровень его доходов. Так, в июле среднемесячная стоимость минимальной продовольственной корзины (МПК), рассчитанная исходя из норм, утвержденных Кабмином, составила для трудоспособных 1421 грн, или 84% от прожиточного минимума.

В январе стоимость МПК была, соответственно, 1255 грн (78%) и 973 грн (тоже 78%) от соответствующего прожиточного минимума.

Напомним, в эфире одного из украинских телеканалов Андрей Рева заявил, что украинцы тратят на еду больше денег, чем жители Германии.

«Немцы иначе едят, у них рацион другой. Цены в Украине и Германии примерно одинаковые, но немцы едят меньше – такая культура еды», — заявил Рева.

Как свидетельствуют отзывы пользователей соцсетей, украинцы весьма негативно оценили подобное высказывание министра.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Segodnya