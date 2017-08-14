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Что заставляет тратить украинцев ползарплаты на еду
Эксперты пояснили, откуда взялся миф о том, что украинцы слишком много едят
По их мнению, корень проблемы связан с кризисом, так как у людей сложилась привычка заедать стрессы и проблемы.
«Это дегенеративная привычка. Она идет с нами из детства, когда бабушки или мамы кормили детей перед сном, чтобы ребенок успокоился и хорошо спал. Поэтому когда взрослые едят во время стрессов, они также впадают в состояние ребенка, не хотят принимать решений. Чтобы избавиться от этой привычки, нужно осознать ее, мол, зачем она нужна, и обесценить», — считает психолог Вадим Колесников.
Также, после скандального заявления главы Минсоцополитики Аелександра Ревы о том, что украинцы едят намного больше европейцев, эксперты опровергли этот факт.
Выяснилось, что рацион украинца является практически самым скромным во всей Европе. А большая часть зарплаты уходит на еду по причине маленького размера самой зарплаты.
Последние годы, продуктовая корзина украинца дорожает быстрее, чем растет уровень его доходов. Так, в июле среднемесячная стоимость минимальной продовольственной корзины (МПК), рассчитанная исходя из норм, утвержденных Кабмином, составила для трудоспособных 1421 грн, или 84% от прожиточного минимума.
В январе стоимость МПК была, соответственно, 1255 грн (78%) и 973 грн (тоже 78%) от соответствующего прожиточного минимума.
Напомним, в эфире одного из украинских телеканалов Андрей Рева заявил, что украинцы тратят на еду больше денег, чем жители Германии.
«Немцы иначе едят, у них рацион другой. Цены в Украине и Германии примерно одинаковые, но немцы едят меньше – такая культура еды», — заявил Рева.
Как свидетельствуют отзывы пользователей соцсетей, украинцы весьма негативно оценили подобное высказывание министра.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Segodnya
Теги: Украина, Донбасс, еда, зарплата
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