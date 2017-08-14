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Дайте шанс выжить: Гройсману готовят бунт те, кому уже нечего терять
В среду, 16 августа, родственники тяжелобольных придут под окна Кабинета министров
Об этом в Facebook сообщает один из организаторов акции Юрий Андреев.
По его словам, украинцы будут просить премьер-министра Украины Владимира Гройсмана выделить средства из Спецфонда. «Это последний шанс для спасения жизни. Затем Кабмин пойдет на 2 недели в отпуск. Пока чиновники будут отдыхать, десятки пациентов, среди которых есть и дети, могут умереть», — пишет Андреев.
Он также добавил, что в течение последнего месяца родители, жены, мужья и просто друзья, просят правительство, Верховную Раду и Министерство здравоохранения спасти их родных. «Сейчас около 60 пациентов пытаются выжить вопреки бюрократической волоките», — пояснил организатор акции.
Андреев также поясняет, что государственная очередь тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в операциях по трансплантации органов или костного мозга — это некая «очередь смерти» — гарантированное государством финансирование получить не так уж легко. По его словам, для этого нужно обивать пороги министерств, писать письма всем чиновникам.
«Выделенные ВР 186 миллионов гривен уже распределены. И, несмотря на обещания Минздрава, что «хватит на всех», на своем заседании 7 августа чиновники утвердили оплату операций для 47 тяжелобольных пациентов, а в очереди их 119 человек», — подчеркивает организатор.
Среди тех, кому сказали ждать, больные лейкозом, лейкемией, анемией.
«Каждый день оттягивания операции — это минус один шанс на успешное лечение. Кабинет Министров Украины может выделить из своего спецфонда необходимую сумму средств — 250-300 миллионов», — уверен Андреев.
Напомним, в Украине начинает работать комиссия по конфиденциальным расследованиям материнских смертей.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, бунт, Гройсман
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