Гидрометцентр: с приходом нового циклона жара в Украине начнет ослабевать

14.08.2017 09:30

14 августа, в понедельник, во многих областях Украины температура воздуха снизится, начнутся дожди.



Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, на севере, в центре и на юге сегодня пройдет кратковременный дождь, местами синоптики прогнозируют грозы, на остальной территории ожидается сухая погода и переменная облачность. В Приазовье и в восточных регионах сегодня воздух прогреется до 35-37 градусов, в Одесской, Винницкой, Черкасской областях, а также в северных и западных областях прогнозируется всего 23-28 градусов, в остальных регионах – от 29 до 34 градусов.



Завтра, во вторник, кратковременные дожди ожидаются в южных, центральных и северных областях, в отдельных районах грозы и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. В Днепропетровской области, а также во всех южных и восточных областях завтра будет жарко, около 35 градусов, на остальной территории Украины – от 25 до 30 градусов. Во вторник в Киеве синоптики прогнозируют дожди и 27-29 градусов тепла.