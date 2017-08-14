Госбанки монополизировали депозиты украинцев

14.08.2017 11:58

Доля государственных банков на рынке депозитов населения в Украине выросла до 62%, а вкладов юрлиц - до 51%.

Такие данные следуют из статистики Национального банка Украины, передает НВсо ссылкой на Finbalance.

Так, по итогам первого полугодия объем депозитов в четырех крупнейших госбанках (Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк) достиг 494,3 млрд грн, или 56,4% всех вкладов в банковской системе (на начало года было 455,3 млрд грн, или 53,7%)

Объем средств юрлиц в четырех крупнейших госбанках на 1 июля составил 220,7 млрд грн (50,8% всех вкладов юрлиц в банковской системе), тогда как на начало года было 197,1 млрд грн (47%).

Объем вкладов физлиц в четырех госбанках на 1 июля составил 273,6 млрд грн (61,9% всех средств физлиц в банковском секторе), тогда как на начало года было 258,2 млрд грн (60,3%).

Кроме того, поданным НБУ, в первом полугодии 2017 года тройка банков с крупнейшими активами осталась неизменной: Приватбанк (на 1 июля – 231 млрд грн), Ощадбанк (220,7 млрд грн), Укрэксимбанк (168,4 млрд грн ).

При этом, Укргазбанк (65,7 млрд грн) потеснил Райффайзен Банк Аваль (60,9 млрд грн) с четвертой позиции, и сейчас все четыре крупнейших банка в Украине – под контролем государства.

Источник: http://from-ua.com