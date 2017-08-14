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Инициатива Порошенко об изменении статуса Крыма в России рассматривается в паническом настроении, – аналитик
Известный украинский блогер Айдер Муждабаев в недавнем своем блоге напомним о том, что президент Петр Порошенко планирует внести в парламент проект изменений в Конституцию, которые поменяют статус АРК на крымскотатарскую национальную автономию в составе единой Украины.
Комментируя пост Айдера Муждабаева украинский политический аналитик Павел Нусс отметил, что пока неизвестно на каком именно этапе находится пакет конституционных изменений Закона о статусе АРК, но точно понятно, что инициатива Порошенко об изменении статуса Крыма в России рассматривается в паническом настроении, потому что это серьезный шаг на пути к деоккупации украинского полуострова.
По словам Павла Нусса, правильно делают россияне, что трепещут. Аналитик отмечает, что нужно вспомнить сентябрь прошло года. Именно тогда президент на официальном уровне заявил о Крымскотатарской Национальной Автономии в составе единого украинского государства. Это еще раз подтверждает то, что Порошенко не боится брать на себя ответственность за серьезные шаги в стране.
Как отмечает Павел Нусс, он очень хорошо помнит комментарии наших вип-зрадофилов, которые обвиняли президента в том, что он не сдержит данного слова. «Приятное это ощущение наблюдать, когда не только агрессивные недоимперцы снова и снова бьются в конвульсиях, но и как токсичная зрадофилия сама вынуждена пожирать свой же яд», – резюмировал аналитик.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Порошенко
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