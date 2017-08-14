"Эксперт по вопросам тайн" Турчинов заработал больше 50 тысяч гривен

14.08.2017 12:18

Глава СНБО получает несколько надбавок к должностному окладу

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова за июль составила 52,3 тыс. гривен, а его заместителей – от 62,4 тыс. до 155,4 тыс. гривен. Об этом сообщили в аппарате СНБО, передают "Украинские новости".

В частности, должностной оклад Турчинова, как и надбавка за интенсивность труда, составили по 17,1 тыс. гривен (полный оклад секретаря при отработке всех рабочих дней составляет 18 тыс. гривен), надбавка за выслугу лет – 8 550 гривен, а надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн – по 3 420 гривен.

Еще 2 685 гривен составили командировочные Турчинова за июль.

Зарплата первого заместителя секретаря СНБО Михаила Коваля за июль составила 57 100 гривен, из которых 24 тыс. гривен – премия, а 20 685 гривен – командировочные. При этом, кроме зарплаты, ему также было выплачено в июле 68 771 гривну материальной помощи на оздоровление и 29 554 гривны отпускных. Таким образом, всего в июле Коваль получил 155 425 гривен.

Зарплата еще одного первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского за июль составила 56 772 гривны, из которых 24 тыс. гривен – премия, а 23 918 гривен – командировочные. Еще 5 624 гривны, помимо зарплаты, составили отпускные Гладковского за июль. Таким образом, всего он получил в июле 62 396 гривен.

В то же время зарплата замсекретаря СНБО Александра Литвиненко за июль составила 71 357 гривен, из которых 22,5 тыс. гривен – премия, а 15 714 гривен – командировочные.

Напомним, Турчинов ранее просил Кабинет министров предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2018 год увеличение заработной платы военнослужащих. Секретарь СНБО считает, что зарплата военных должна быть не ниже зарплат государственных служащих.

Источник: http://www.segodnya.ua