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Как безвиз повлияет на стоимость жилья в Украине
Стало известно о негативных последствиях вступления в силу безвизового режима с ЕС
Спустя несколько месяцев после того, как европейские границы открылись для Украины, работодатели столкнулись с острой нехваткой сотрудников.
Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдаетсяувеличение оттока рабочей силы из Украины, как специалистов, так и простых работников.
«В Польше ежемесячно появляется 2–2,5 тыс. новых вакансий для украинцев. Украинских врачей приглашают на зарплаты от 30 до 104 тыс. грн в Ливию, ОАЭ, Грузию, Германию. Чехия зовет косметологов, массажистов, гинекологов. Учителя английского уезжают в Китай, Польшу, Германию. Туда по-прежнему требуются также няни, водители-экспедиторы, курьеры и разнорабочие», — поясняет HR-эксперт Татьяна Пашкина.
Тем временем в Украине работодатели не могу заманить украинцев подобными зарплатами, поэтому пытаются удерживать сотрудников другими методами.
«Компании обучают людей за свой счет. В качестве бонусов предлагают медстраховку, корпоративный подарок ко дню рождения: например, отдых в санатории или турпутевку. Но этого слишком мало, чтобы удержать специалистов», — резюмируют эксперты.
На сегодняшний день наибольший дефицит рабочей силы наблюдается в строительстве, пищевой промышленности, и других сферах, которые работают на внутренний рынок, а не на экспорт.
«У нас строители имеют $300–500, а в Польше или в Израиле — $2–2,5 тыс. Ситуация будет толкать к тому, что тысячи строителей из Украины переедут в другие страны. Это значит, что не все строительные компании смогут физически достроить свои объекты. Если они поднимут резко зарплаты, то им предстоит повышать и стоимость квадратного метра», — рассказал о последствиях специалист по недвижимости.
Напомним, экономисты объяснили, когда украинцы станут получать «докризисные» зарплаты. Также Госстат определил профессии с самым высоким заработком.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Vesti
Теги: Украина, Донбасс, цена, жилье, безвизовый режим
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