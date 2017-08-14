Как безвиз повлияет на стоимость жилья в Украине

14.08.2017 11:48

Стало известно о негативных последствиях вступления в силу безвизового режима с ЕС

Спустя несколько месяцев после того, как европейские границы открылись для Украины, работодатели столкнулись с острой нехваткой сотрудников.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдаетсяувеличение оттока рабочей силы из Украины, как специалистов, так и простых работников.

«В Польше ежемесячно появляется 2–2,5 тыс. новых вакансий для украинцев. Украинских врачей приглашают на зарплаты от 30 до 104 тыс. грн в Ливию, ОАЭ, Грузию, Германию. Чехия зовет косметологов, массажистов, гинекологов. Учителя английского уезжают в Китай, Польшу, Германию. Туда по-прежнему требуются также няни, водители-экспедиторы, курьеры и разнорабочие», — поясняет HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Тем временем в Украине работодатели не могу заманить украинцев подобными зарплатами, поэтому пытаются удерживать сотрудников другими методами.

«Компании обучают людей за свой счет. В качестве бонусов предлагают медстраховку, корпоративный подарок ко дню рождения: например, отдых в санатории или турпутевку. Но этого слишком мало, чтобы удержать специалистов», — резюмируют эксперты.

На сегодняшний день наибольший дефицит рабочей силы наблюдается в строительстве, пищевой промышленности, и других сферах, которые работают на внутренний рынок, а не на экспорт.

«У нас строители имеют $300–500, а в Польше или в Израиле — $2–2,5 тыс. Ситуация будет толкать к тому, что тысячи строителей из Украины переедут в другие страны. Это значит, что не все строительные компании смогут физически достроить свои объекты. Если они поднимут резко зарплаты, то им предстоит повышать и стоимость квадратного метра», — рассказал о последствиях специалист по недвижимости.

Напомним, экономисты объяснили, когда украинцы станут получать «докризисные» зарплаты. Также Госстат определил профессии с самым высоким заработком.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Vesti