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Крим повернуть так, як і вкрали – Лойко

14.08.2017 07:48
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Крим повернуть так, як і вкрали – Лойко

Письменник та воєнний фотожурналіст Сергій Лойко вважає, що Кримський півострів повернеться під керівництво України з-під окупаційної влади Росії так само, як його і «вкрали», інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

На думку літератора, за президента Путіна Крим не повернуть в жодному разі, однак з часом слід очікувати цього. За словами Лойка, Кримський півострів буде змушений повернути будь-який політик, який прийде після Путіна. Письменник наголосив, що Крим залишається ключем до того, щоб Російська Федерація повернулася до світового співтовариства, щоб були зняті санкційні обмеження, бо ніякі санкції не знімуть до того моменту, доки Крим не буде повернуто. А повертатимуть його, як відмітив Лойко, в такий же спосіб, як і вкрали – обманом. 

Лойко підкреслив, що існує законний спосіб, за яким Крим повернеться під владу Києва з визнанням злочинів Путіна та всіх ухвалених ним рішень незаконними. Однак для заспокоєння населення всередині Росії найбільш ймовірний інший сценарій розвитку подій. Зокрема, окупаційна влада може знову влаштувати так званий референдум, на якому кримчани проголосують за повернення в Україну, адже вони «добряче наїлись путінізму і вже розуміють, яку помилку вони зробили». 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым
 
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