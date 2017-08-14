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Курс биткоина обновил исторический рекорд

14.08.2017 15:15
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Курс биткоина обновил исторический рекорд

14 августа курс биткоина продолжает обновлять исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Coindesk.com, передает Гордон.

В минувшее воскресенье, 13 августа, он превысил отметку в $4000, достигнув стоимости $4224. К средине дня его стоимость снизилась, но затем возобновила рост.

По состоянию на 11.40 14 августа за биткоин дают $4167.

Биткоины – электронная криптовалюта, которая используется для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее принимать. Она была создана в 2008 году анонимным математиком или группой математиков.

20 июня Верховная Рада отказалась разрешить небанковским финансовым учреждениям выпуск электронных денег, а также разрешить хождение в Украине криптовалют.

Национальный банк Украины предлагает выработать единую позицию по поводу правового статуса биткоинов в Украине и их регулирования.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, биткоин
 
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