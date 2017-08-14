Медовый Cпас: что нужно делать на Маковея

14.08.2017 10:12

14 августа христиане отмечают Медовый Спас, или праздник Маковея

Данный праздник знаменует первый день Успенского поста. В народе Маковея еще называют Маковый Спас или Спас на воде.

Как принято Медовый Спас отмечают в честь происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Древние люди верили, что в этот день жители Константинополя в разгар эпидемии вынесли из храма Святой Софии частицу креста, на котором был распят Иисус Христос, и освятили водоемы и колодцы. После этого болезнь ушла из города.

Также праздник еще называют Спасом на воде, ведь по преданию именно в августе князь Владимир окрестил Русь. По славянской традиции в этот день в храмах совершается малое освящение воды, а также меда нового сбора, благословляется его употребление в пищу — пекут медовые пряники, блины с маком и медом, пироги, булочки, плюшки.

Также в храме освящают яблоки, виноград, мед и орехи, что символизирует благодарение Господу за первый урожай.

По древним традициям с раннего утра пчеловоды брали соты из самого крупного улья и несли их церковь, где их освещали. На Маковея было принято всех угощать медом: детей, нуждающихся и даже незнакомцев.

Считалось, что самая первая ложка меда обладает целебными и даже магическими свойствами. Тому, кто первый отведает меда – может загадать желание, которое обязательно сбудется. По традиции на Спаса готовили специальный напиток из воды, меда и пряных трав – сбитень.

Также советуется на праздник искупаться в водоеме. Таким образом, можно было смыть грехи и укрепить здоровье. Но после Спаса купаться в реках уже запрещалось, ведь к концу лета вода уже начинала цвести.

Хозяйки на Маковея собирали в полях мак и пекли пироги с этой начинкой. Еще во времена язычества люди делали специальные букеты-обереги — маковейчики, которые бы оберегали от беды целый год.

Чтобы сделать маковейчик нужно было собрать 17 трав. Из них обязательными были калина, рута и ноготки (календула), душица, колоски овса, мята, ласковец, тирлич, донник, маковые головки и веточки полыни. Все травы перевязывали красной ленточкой и святили в церкви. А после сушенные травы ставили у окна, чтобы он оберегал от злых духов.

Отметим, что именно на Медовый Спас начинается строгий Успенский пост. Поэтому в этот день нельзя было шуметь, кричать, ссориться и желать кому-либо зла. Считается что неприятности, которые пожелаешь в этот день, вернутся к человеку многократно.

Источник: Politeka