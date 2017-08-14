Невидимый охотник: новое вооружение заставит боевиков волноваться. ВИДЕО

14.08.2017 17:15

Украинские волонтеры из Черкасс и Киева создали беспилотник с уникальными характеристиками. Он получил название "Маргарита".

Об этом сообщается в сюжете "5 канала". Авторы разработки рассказали, что дрон не смогут обнаружить самые современные системы слежения, а сам аппарат легко будет вести разведку и охотится на вражеские цели. Постройка такого беспилотника обойдется в более 170 тысяч гривен.

"Это универсальная машина, она работает как корректировщика огня, как дальний разведчик. Это птица, летит дальше и дольше, чем те, которые стоят на вооружении. "Маргарита" пока проходит тестирование, а волонтеры уже анонсируют сбор средств на следующий проект – "Тарас". Назвали его в честь молодого ученого – разработчика беспилотников, который преждевременно погиб", - рассказа детали проекта рассказал с позывным "Мастер".

Источник: http://from-ua.com