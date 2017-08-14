Патруль ОБСЕ попал в неприятную ситуацию под Луганском

14.08.2017 12:48

На мосту возле Станицы Луганской утром 13 августа, вооруженный мужчина угрожал патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обзывая последних шпионами, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что около 9.45 утра 13 августа на мосту в Станице Луганской на линии разграничения вооруженный автоматом Калашникова мужчина угрожал четырем наблюдателям СММ ОБСЕ, передает Корреспондент.

Патруль находился к югу от контролируемой правительством Станицы Луганской (16 км северо-восточнее Луганска), рядом с передовой позицией ЛНР внутри зоны разграничения.

"Во время того, как патруль СММ мониторил пересечение гражданским населением деревянных пандусов, к нему подошел невооруженный человек в военной форме и заговорил с представителями миссии, но участники патруля не смогли полностью его понять, поскольку он говорил на ломаном русском языке с сильным акцентом, похожим на акцент Северного Кавказа", − уточняется в сообщении.

Мужчина отошел от патруля, но через две минуты вернулся со штурмовой винтовкой (вид АК) и установил магазин винтовки, снял предохранитель и стал целиться в патруль на расстоянии 3-х метров.

После этого он жестом приказал патрулю двигаться, заявив: "Вы все шпионы. Нечего вам ходить у наших позиций. Вам вообще нечего здесь делать. Убирайтесь отсюда. Считаю до трех и, если вы не уйдете, то буду стрелять".

Глава патруля миссии ОБСЕ прервал счет, заявив, что патруль уедет. Наблюдатели СММ вернулись к двум бронемашинам, которые были припаркованы к югу от моста и оставили этот район.

Миссия проинформировала Объединенный центр по контролю и координации об инциденте и попросила расследовать произошедшее.

Источник: http://from-ua.com