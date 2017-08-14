ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИПХ ПАСПОРТОВ

14.08.2017 21:35

В Киеве начал работать новый паспортный сервис, который должен ускорить выдачу населению биометрических паспортов. Сейчас служба работает в тестовом режиме, но гражданам обещают, что скоро там смогут принимать примерно полторы тысячи человек в день.



Новый центр находится про адресу Площадь победы 27 на третьем этаже универмага «Украина». 27 рабочих станция будут одновременно принимать заказы и изготовлять как внутренние ID-карты, так и заграничные биометрические паспорта.



Готовые документы будут выдаваться в окошках. Правда, стоит понимать, что быстрее печать паспортов от этого не станет и их выдачи придется ждать еще по месяцу.



Паспортный сервис будет работать по принципу открытого пространства.

Источник: http://zi.dn.ua