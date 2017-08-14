Рева сделал заявление о стабилизации работы Пенсионного фонда

14.08.2017 11:05

Когда в Украине будет внедрена пенсионная реформа, вместе с ней будут введены различные социальные параметры системы пенсионного обеспечения, которые помогут стабилизировать Пенсионный фонд, а также создать условия для ликвидации дефицита ПФ.



Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, такое заявление прозвучало от Андрея Ревы, главы ведомства. По словам министра, благодаря реформе расходы будут приведены в соответствие с доходами пенсионной системы, и это произойдет за счет роста собственных поступлений в Пенсионный фонд. «Пересмотр пенсионного обеспечения будет происходить не эпизодически, раз в пять или раз в десять лет, а ежегодно - в соответствии с формулой расчета, которая заложена в проект реформы», - заявил Рева.



По его словам, пенсионная реформа также предусматривает перенос повышения социальных стандартов – вместо запланированного повышения в декабре социальные стандарты будут увеличены уже в октябре этого года, поэтому размер пенсий для трех миллионов украинцев будет еще раз пересмотрен.