Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Рева сделал заявление о стабилизации работы Пенсионного фонда

14.08.2017 11:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рева сделал заявление о стабилизации работы Пенсионного фонда

Когда в Украине будет внедрена пенсионная реформа, вместе с ней будут введены различные социальные параметры системы пенсионного обеспечения, которые помогут стабилизировать Пенсионный фонд, а также создать условия для ликвидации дефицита ПФ.

Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, такое заявление прозвучало от Андрея Ревы, главы ведомства. По словам министра, благодаря реформе расходы будут приведены в соответствие с доходами пенсионной системы, и это произойдет за счет роста собственных поступлений в Пенсионный фонд. «Пересмотр пенсионного обеспечения будет происходить не эпизодически, раз в пять или раз в десять лет, а ежегодно - в соответствии с формулой расчета, которая заложена в проект реформы», - заявил Рева. 

По его словам, пенсионная реформа также предусматривает перенос повышения социальных стандартов – вместо запланированного повышения в декабре социальные стандарты будут увеличены уже в октябре этого года, поэтому размер пенсий для трех миллионов украинцев будет еще раз пересмотрен. 



Теги: Украина, Донбасс, пенсионный фонд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх