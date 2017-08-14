- Выменяют ли Украину на Северную Корею или Сирию14:30
- США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ14:17
- Командование «л/днр» проводит скрытую ротацию боевиков на передовых позициях, - ИС14:00
- Что заставляет тратить украинцев ползарплаты на еду13:40
- Стало известно, у кого быстрее всего росли зарплаты в 2017 году13:20
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды13:00
- Патруль ОБСЕ попал в неприятную ситуацию под Луганском12:48
- В ближайшие дни Киев полностью окутает смог12:35
- "Эксперт по вопросам тайн" Турчинов заработал больше 50 тысяч гривен12:18
- Госбанки монополизировали депозиты украинцев11:58
США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ
Главные соратники Трампа в сфере национальной безопасности активно обсуждают возможность передачи оружия украинским военным
Предложение передать оборонное летальное вооружение Украине, которое продвигает Госдепартамент и Пентагон, указывает на рост раздражения администрации Дональда Трампа российским вторжением в Украину и более широким ухудшением отношений между США и Россией.
Об этом, как сообщает ZN.ua, пишет лояльное к Демократической партии издание Washington Post, напоминая об обострении напряженности в американо-российских отношениях после решения Владимира Путина сократить дипломатическую миссию США более чем на половину.
В настоящее время ожидается утверждение плана о передаче противотанковых и противовоздушных систем обороны Украине со стороны Трампа и его ближайших советников. Это предложение не очень отличается от того, которое отверг президент Барак Обама из-за страха усиления войны в Донбассе. Кроме того, предыдущий президент США не хотел создавать ситуацию, в которой американское оружие могло бы убивать российских солдат. Теоретически такая ситуация может приблизить две ядерные страны к прямому конфликту.
Во время избирательной кампании команда Трампа тоже отвергла идею передачи вооружения Украине, исключив этот пункт из программы Республиканской партии. Но теперь главные соратники Трампа в сфере национальной безопасности активно обсуждают возможность передачи оружия украинским военным. Окончательной даты, когда такое решение может быть принято, нет. Но дебаты продолжаются на фоне запланированной встречи американских и российских дипломатов в ближайшие недели для обсуждения завершения войны в Украине.
Издание также напоминает, что недавно назначенный специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер тоже поддерживает идею вооружения Украины. Некоторые чиновники в Вашингтоне говорят, что она становится все более популярной, поскольку американская сторона теряет терпение к поведению России, а также недовольна тем, что Москва не выполняет Минские соглашения. Цель Вашингтона, по словам неназванного американского чиновника, заключается в том, чтобы изменить стратегическое мышление России. И передача оружия Украине может стать рычагом, который поможет это сделать.
Ранее сообщалось, что Кремль предостерег США от поставок Украине летального оружия.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, оружие
- Мнение эксперта: Если бы не "тончайшая политика" Обамы, Украины, возможно, уже бы не было
- Украинская власть уже успела испортить отношения с новым президентом США
- Тука рассказал о беспрецедентом успехе Украины
- Белорусский музыкант опубликовал новый скандальный политический памфлет
- Эксперт: Внешняя политика Украины так и осталась на уровне политического туризма
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?
- Командование «л/днр» проводит скрытую ротацию боевиков на передовых позициях, - ИС14:00
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды13:00
- Патруль ОБСЕ попал в неприятную ситуацию под Луганском12:48
- ПОКРОВСК: ГОРНЯКИ ШАХТЫ «РОДИНСКАЯ» ДОБИВАЮТСЯ ВЫПЛАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ10:20
- Минометный ад боевиков обрушился на мирные дома08:42
- 79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли21:33
- На мариупольском блокпосту задержали информатора боевиков21:12
- Будни "ЛНР": здесь делают опись пустующих квартир и домов. К чему это все приведет?20:50
- Переселенцы через суд восстанавливают выплаты. История в Славянске19:53
- Житель Донбасса из-за обиды на военных стал пособником боевиков17:30
- Выменяют ли Украину на Северную Корею или Сирию14:30
- США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ14:17
- Командование «л/днр» проводит скрытую ротацию боевиков на передовых позициях, - ИС14:00
- Что заставляет тратить украинцев ползарплаты на еду13:40
- Стало известно, у кого быстрее всего росли зарплаты в 2017 году13:20
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды13:00
- Патруль ОБСЕ попал в неприятную ситуацию под Луганском12:48
- В ближайшие дни Киев полностью окутает смог12:35
- "Эксперт по вопросам тайн" Турчинов заработал больше 50 тысяч гривен12:18
- Госбанки монополизировали депозиты украинцев11:58
- Які засоби вилікують вашу шкіру від вугрів10:30
- Медовый Cпас: что нужно делать на Маковея10:12
- Гороскоп на 13-18 августа: Ракам нельзя рвать отношения, а Водолеям нужно позаботиться о внешности09:53
- 5 практических способов развить интуицию08:58
- Які "літні" овочі знищують ваші зуби08:34
- Невозможно удержаться: какая пища может убить08:21
- Имитируя молодость: бьюти-советы для 40-летних08:05
- Какие знаки Зодиака самые везучие07:30
- Аренда жилья для студентов: как найти хороший вариант и не стать жертвой мошенников22:14
- Два века гибридной войны. Как создавалась «альтернативная Украина»21:50
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК
- ВСУ отреагировали на планы Путина по размещению ПВО у границ Украины
- Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно
- Почему Захарченко отказался от Малороссии
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие
- Что ждет украинцев в сентябре: хлеб подорожает, путевки упадут в цене, а доллар начнет расти
- «Я предупредил командиров: когда подойдет наша с женой очередь в клинике, отправляюсь делать ребенка»