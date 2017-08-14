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США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ

14.08.2017 14:17
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США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ

Главные соратники Трампа в сфере национальной безопасности активно обсуждают возможность передачи оружия украинским военным

Предложение передать оборонное летальное вооружение Украине, которое продвигает Госдепартамент и Пентагон, указывает на рост раздражения администрации Дональда Трампа российским вторжением в Украину и более широким ухудшением отношений между США и Россией.

Об этом, как сообщает ZN.ua, пишет лояльное к Демократической партии издание Washington Post, напоминая об обострении напряженности в американо-российских отношениях после решения Владимира Путина сократить дипломатическую миссию США более чем на половину.

В настоящее время ожидается утверждение плана о передаче противотанковых и противовоздушных систем обороны Украине со стороны Трампа и его ближайших советников. Это предложение не очень отличается от того, которое отверг президент Барак Обама из-за страха усиления войны в Донбассе. Кроме того, предыдущий президент США не хотел создавать ситуацию, в которой американское оружие могло бы убивать российских солдат. Теоретически такая ситуация может приблизить две ядерные страны к прямому конфликту.

Во время избирательной кампании команда Трампа тоже отвергла идею передачи вооружения Украине, исключив этот пункт из программы Республиканской партии. Но теперь главные соратники Трампа в сфере национальной безопасности активно обсуждают возможность передачи оружия украинским военным. Окончательной даты, когда такое решение может быть принято, нет. Но дебаты продолжаются на фоне запланированной встречи американских и российских дипломатов в ближайшие недели для обсуждения завершения войны в Украине.

Издание также напоминает, что недавно назначенный специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер тоже поддерживает идею вооружения Украины. Некоторые чиновники в Вашингтоне говорят, что она становится все более популярной, поскольку американская сторона теряет терпение к поведению России, а также недовольна тем, что Москва не выполняет Минские соглашения. Цель Вашингтона, по словам неназванного американского чиновника, заключается в том, чтобы изменить стратегическое мышление России. И передача оружия Украине может стать рычагом, который поможет это сделать.

Ранее сообщалось, что Кремль предостерег США от поставок Украине летального оружия.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, США, Донбасс, оружие
 
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